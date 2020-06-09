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9 июня • обновлено в 15:07
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

"Хорошие" идеи президента Зеленского

5.1т

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею коронавирусом, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - сказал президент в интервью УП.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я приду в отделение полиции в Кагарлыке, меня изнасилуют и дадут в морду. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь стать жертвой полицейского беспредела, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - сказал президент.

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я поеду в Херсон и меня обольют кислотой. А потом Венедиктова будет смотреть на меня и по-другому отнесется к делу Гандзюк. И проживу это нормально". Чтобы люди в Генпрокуратуре понимали – это страшно, ты можешь оказаться на этом месте, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - сказал президент.

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я месяц проживу на 5000 гривен и буду покупать продукты только в АТБ. А после этого месяца меня сразу изолируем в "Good wine" в отделе хамона. И проживу это нормально". Чтобы люди в ВР, в Кабмине и в Офисе президента понимали – это страшно, ты можешь не работать на меня и тебе будет плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - сказал президент.

Хорошие идеи - они бесценны. Особенно для того, кто привык мыслить сценами из сценариев. Но для людей трезвомыслящих это выглядит... В общем, ещё одно дно.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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