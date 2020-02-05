"Хороша": "слуга народа" обсуждал в Раде "свежую пластику" Тимошенко. Видео

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов в зале Верховной Рады в переписке обсуждал внешность лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко.

Видео с политиком опубликовало издание TK Media (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На записи показано, что Кабанов пишет некой Яне: "А у нас тут Юлия Владимировна со свежей пластикой", добавляя "Хороша".

Юлия Тимошенко

Что ответила знакомая нардепа, на видео не показано, так как Кабанов убрал телефон.

Александр Кабанов – народный депутат, номер 89 в избирательном списке партии "Слуга народа". Член комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. До избрания народным депутатом работал сценаристом студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети опубликовали переписку народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова с прокурором из Запорожья, с которым он якобы активно "решал" дела.

Также в сети появилось видео, на котором видно, как народный депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов выбирает себе автомобиль Jaguar.

Александр Кабанов назвал министра здравоохранения Зоряну Скалецкую "умной с*кой" в личной переписке.

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