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7 февраля • обновлено в 08:07
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"Хороша": "слуга народа" обсуждал в Раде "свежую пластику" Тимошенко. Видео

16.7т
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов в зале Верховной Рады в переписке обсуждал внешность лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко.

Видео с политиком опубликовало издание TK Media (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На записи показано, что Кабанов пишет некой Яне: "А у нас тут Юлия Владимировна со свежей пластикой", добавляя "Хороша".

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Что ответила знакомая нардепа, на видео не показано, так как Кабанов убрал телефон.

Александр Кабанов – народный депутат, номер 89 в избирательном списке партии "Слуга народа". Член комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. До избрания народным депутатом работал сценаристом студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети опубликовали переписку народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова с прокурором из Запорожья, с которым он якобы активно "решал" дела.

  • Также в сети появилось видео, на котором видно, как народный депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов выбирает себе автомобиль Jaguar.

  • Александр Кабанов назвал министра здравоохранения Зоряну Скалецкую "умной с*кой" в личной переписке.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа скандалы ВО Батьківщина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Черти ёб..ные.
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Гоша Злой
Гоша Злой
геронтофил)
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