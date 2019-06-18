"Хомчак пустит кровь": предложено решение проблемы бегства из ВСУ

Проблема массовых увольнений в рядах Вооруженных Сил Украины может быть решена полным изменением правовой основы ВСУ.

В частности, капелланам и военным психологам следует предоставить право отстранения командира от выполнения служебных обязанностей на основании жалобы солдата. Такое мнение OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Вообще проблема системная. Надо полностью менять Устав, переписывать закон о Вооруженных Силах", - заявил он.

В этом контексте эксперт заметил: "Сегодня мы живем по старому советскому Уставу. Да, его перевели на украинский язык, но в этом Уставе нет рычагов и противовесов для сдерживания самоуправства или неуважения командира к подчиненным. В этом Уставе заложен главный принцип: "командир всегда прав". Всё. Хоть застрелись. Поэтому по этому Уставу солдат никогда не пойдет к своему командиру жаловаться, потому что получается, что он жалуется командиру на командира".

По мнению Жданова, в этом вопросе Украине не следует "изобретать велосипед", а обратиться к опыту армий стран-членов НАТО. "Мы 5 лет говорим об институте психологов, об институте военных капелланов. В армиях западных стран капеллан или психолог имеет право отстранить командира от выполнения служебных обязанностей, если на него пожаловался солдат. И настоять на том, чтобы командира привлекли к ответственности. Надо защитить солдата в армии социально", - подчеркнул он.

Бойцы ВСУ, иллюстрация MILITARY NAVIGATOR

"В таком случае люди, воспитанные в советском духе, уйдут сами, потому что они не могут по-другому мыслить, по-другому руководить", - убежден эксперт.

В этом контексте он напомнил о том, что "у нас есть целая прослойка офицеров – майоры, подполковники, полковники – которая выросла после 2014 года. Это офицеры, которые имеют собственное мнение, это офицеры, которые готовы на кардинальные изменения. У нас около 2000 офицеров прошли обучения в странах-членах НАТО. А теперь посмотрите, сколько из них назначено на руководящие должности".

Жданов предполагает, что существующий Устав менять не будут. С целью демонстрации решения проблемы глава Генштаба Руслан Хомчак может прибегнуть к увольнениям из числа командиров среднего звена. "Чтобы сохранить свой статус и свою должность, ему придется пустить кровь. Кого-то наказать. Нужен крайний", - предположил эксперт.

В то же время он подчеркнул: "Хомчак не понимает, что в условиях существующей правовой базы командир не может изменить отношение к солдату. Если командир начинает относиться к солдату по-отечески, то он сам становится проблемой для системы. Он выпадает из системы управления ВСУ".

Как писал OBOZREVATEL, в недавнем интервью глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал отношения в воинских коллективах одной из проблем ВСУ. "Когда у солдата есть проблема, он видит ее или нарушение, но идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам или еще кому-то... Потому что, чтобы ее решить, надо "зайти наверх", чтобы "сверху" ее решили... Я так понимаю, что в коллективе при этом – нездоровые отношения", - заявил он.

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