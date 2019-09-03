Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 21:17
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Хомчак до конца года потеряет должность: выяснилась судьба Генштаба ВСУ

3.1т Читать материал на украинском

До конца 2019 года планируется разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, которые сейчас закреплены за генералом Русланом Хомчаком.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Генштаба Игорь Колесник в интервью "АрмияИнформ". По его словам, будет также одновременный переход Генерального штаба, штабов видов и штабов оперативного уровня Вооруженных сил на J-структуру.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

"Гордон"

"Это позволит улучшить систему управления, ведь будет четко регламентировано: кто отвечает за подготовку, а кто за применение Вооруженных сил", - рассказал Колесник.

Новости
Знаком, но не поздравил: Хомчак пролил свет на свою связь с Коломойским

В результате преобразований главнокомандующий ВСУ будет командовать Вооруженными силами, а органом, который будет обеспечивать его работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб. Главнокомандующий ВСУ, в свою очередь, будет подчиняться министру обороны. В первую очередь эта трансформация коснется разделения функций между Министерством обороны и Генштабом.

"J-структура - это не панацея от всех проблем, а прежде всего возможность для украинской армии стать понятной для Альянса", - добавил Колесник.

Игорь Колесник

Игорь Колесник

"АрмияИнформ"

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа Верховная Рада Украины назначила на должность главы Министерства обороны Андрея Загороднюка, внештатного советника президента Владимира Зеленского.

Что касается бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Виктора Муженко, то накануне его указом президента уволили с военной службы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Руслан Хомчак
Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУ Вооруженные силы Украины Министерство обороны Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel