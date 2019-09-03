Хомчак до конца года потеряет должность: выяснилась судьба Генштаба ВСУ

До конца 2019 года планируется разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, которые сейчас закреплены за генералом Русланом Хомчаком.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Генштаба Игорь Колесник в интервью "АрмияИнформ". По его словам, будет также одновременный переход Генерального штаба, штабов видов и штабов оперативного уровня Вооруженных сил на J-структуру.

Руслан Хомчак "Гордон"

"Это позволит улучшить систему управления, ведь будет четко регламентировано: кто отвечает за подготовку, а кто за применение Вооруженных сил", - рассказал Колесник.

В результате преобразований главнокомандующий ВСУ будет командовать Вооруженными силами, а органом, который будет обеспечивать его работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб. Главнокомандующий ВСУ, в свою очередь, будет подчиняться министру обороны. В первую очередь эта трансформация коснется разделения функций между Министерством обороны и Генштабом.

"J-структура - это не панацея от всех проблем, а прежде всего возможность для украинской армии стать понятной для Альянса", - добавил Колесник.

Игорь Колесник "АрмияИнформ"

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа Верховная Рада Украины назначила на должность главы Министерства обороны Андрея Загороднюка, внештатного советника президента Владимира Зеленского.

Что касается бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Виктора Муженко, то накануне его указом президента уволили с военной службы.

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