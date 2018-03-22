Холодницкий впервые прокомментировал информацию о своей отставке

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по поводу его отставки была организована "сбалансированная медийная акция".

Как заявил журналистам в Брюсселе, он следил за всеми событиями, читая интернет, передает УНИАН.

"В начале я увидел, что я ухожу в отставку, потом - в отпуск, потом иду в отпуск к Пасхе, затем - до конца мая. Без меня меня женили. Я сейчас нахожусь с визитом в Брюсселе. САП и НАБУ работают вместе. Я понимаю, что неугодный прокурор может быть неугодным всем. Но если это так, значит, я что-то правильно делаю. Если кто-то хочет заставить меня совершить какие-либо действия, отставку или другие, не дождутся", - подчеркнул Холодницкий.

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Глава САП также подтвердил, что нашел у себя в офисе похожий на прослушивающее устройство прибор, но не знает, кому он принадлежит.

"Да, я нашел аппарат, похожий на такой, который трактуется как прослушивающий", - сказал прокурор.

На вопрос, известно ли ему, кому принадлежит это устройство, Холодницкий ответил: "Не знаю. Я жду официального ответа от правоохранительных органов. В ближайшее время я его получу".

Как сообщал "Обозреватель", 20 марта СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

Также накануне стало известно, что в его кабинете была обнаружена прослушка НАБУ. "Жучки" были заложены в аквариум.