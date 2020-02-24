Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что не будет держаться за свое место, когда 30 ноября закончиться срок его полномочий.
Такое заявление прозвучало в интервью РБК-Украина. По его словам, никто не может сказать, что будет в ноябре. Но Холодницкий считает, что на этом "жизнь не заканчивается".
"Могу заверить, что я за свое кресло не держусь и искать какие-то юридические "лазейки", чтобы остаться на посту, точно не буду. Хотя они есть, скажу вам по секрету. Но я этого делать не буду", – отметил он.
Назар Холодницкий
Zik
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 марта в кабинете главы САП были найдены подслушивающие устройства. Тогда же некоторые СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".
27 марта экс-генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали в его рабочем кабинете, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.
Позже Луценко подал представление в квалификационную-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. По словам экс-генпрокурора, документ направлен в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ. Позже СМИ опубликовали детали разговоров в кабинете Холодницкого.
26 июля 2018 года квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров привлекла к дисциплинарной ответственности и наложила на Холодницкого взыскание в виде выговора.
Мари Йованович призвала уволить с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
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