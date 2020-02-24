Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что не будет держаться за свое место, когда 30 ноября закончиться срок его полномочий.

Такое заявление прозвучало в интервью РБК-Украина. По его словам, никто не может сказать, что будет в ноябре. Но Холодницкий считает, что на этом "жизнь не заканчивается".

"Могу заверить, что я за свое кресло не держусь и искать какие-то юридические "лазейки", чтобы остаться на посту, точно не буду. Хотя они есть, скажу вам по секрету. Но я этого делать не буду", – отметил он.

Назар Холодницкий Zik

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