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24 февраля • обновлено в 11:29
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Холодницкий рассказал, когда уйдет в отставку

2.6т
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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что не будет держаться за свое место, когда 30 ноября закончиться срок его полномочий.

Такое заявление прозвучало в интервью РБК-Украина. По его словам, никто не может сказать, что будет в ноябре. Но Холодницкий считает, что на этом "жизнь не заканчивается".

"Могу заверить, что я за свое кресло не держусь и искать какие-то юридические "лазейки", чтобы остаться на посту, точно не буду. Хотя они есть, скажу вам по секрету. Но я этого делать не буду", – отметил он.

Назар Холодницкий

Назар Холодницкий

Zik

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Назар Холодницкий
Место
Украина
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