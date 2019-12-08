Холодницкий рассекретил переписку с Джокером: видеофакт

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что переписывался с пранкером Джокером и тот пообещал ему предоставить компромат, который удалось собрать.

Подробности общения он раскрыл в эфире телеканала ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он представился Джокером. Тоже написал с фотографии генпрокурора, сказал, что у него есть куча информации. На мою просьбу выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает", – поделился Холодницкий.

Холодницкий рассекретил переписку с Джокером

Также глава САП рассказал, что Джокер от его именем пытался "раскрутить" народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова. Но у последнего оказался номер Холодницкого, что и помешало пранку.

Кроме того, Джокер-"Холодницкий" писал на русском языке, тогда как глава САП использует в общении украинский.

По мнению Холодницкого, за маской Джокера может прятаться не одни человек, а сразу несколько.

Примечательно, что пранкер тут же отреагировал на признание главы САП. "Я не понимаю, почему людям так нравится публично делиться подробностями своей частной жизни. Они забывают, что истинная власть в их незаметности", – написал Джокер в своем Telegram-канале.

Напомним, недавно Джокер устроил настоящий переполох, выйдя на связь в прямом эфире развлекательного шоу "Противостояние" на телеканале кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука NewsOne.

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