Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Об этом в пятницу, 21 августа, сообщил сам Холодницкий у себя в Facebook. Он рассказал о пяти годах работы в САП и поблагодарил свой коллектив.

"Сегодня могу с уверенностью сказать о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины выполнят свою миссию. Я благодарю свой коллектив за преданность делу, честность и неподкупность – мы достойно выполняем свою работу. В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования...это естественный процесс... Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единой командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку. 14 лет я отдал прокуратуре, из которых 5 лет своей жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня", – написал Холодницкий.

Холодницкий уволился из САП Назар Холодницкий в Facebook

Руководитель САП показал заявление об увольнении Назар Холодницкий в Facebook

По информации источника Vesti.ua, Холодницкий может быть назначен советником президента Украины Владимира Зеленского.

"Причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовой. Когда Холодницкий пошел на обострение конфликта – была достигнута договоренность, что он отойдет в сторону – уйдет в отпуск, а после него напишет заявление на увольнение. За это ему гарантировали должность в Офисе президента в качестве советника", – рассказал источник.

Как писал OBOZREVATEL ранее, заместитель Генерального прокурора Украины Назар Холодницкий в интервью журналисту Сергею Иванову от телеканала "Исландия" рассказал про дело Грановского и ОПЗ. Речь идет о хищении 93 млн грн Одесского припортового завода.