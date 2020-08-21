Холодницкий написал заявление об увольнении из САП, – Гончаренко

Руководитель САП Назар Холодницкий якобы написал заявление об увольнении
Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко
Холодницкий может быть назначен советником Зеленского
Назар Холодницкий написал заявление об увольнении из САП. 24 Канал
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий якобы написал заявление об увольнении.
Об этом 21 августа в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Холодницкий уволился из САП Гончаренко в Telegram
По информации источника Vesti.ua, Холодницкий может быть назначен советником президента Украины Владимира Зеленского.
"Причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовой. Когда Холодницкий пошел на обострение конфликта – была достигнута договоренность, что он отойдет в сторону – уйдет в отпуск, а после него напишет заявление на увольнение. За это ему гарантировали должность в Офисе президента в качестве советника", – рассказал источник.
В пресс-службе прокуратуры эту информацию пока не подтвердили. Сам Холодницкий также не давал комментариев по этому поводу.
Как писал OBOZREVATEL ранее, заместитель Генерального прокурора Украины Назар Холодницкий в интервью журналисту Сергею Иванову от телеканала "Исландия" рассказал про дело Грановского и ОПЗ. Речь идет о хищении 93 млн грн Одесского припортового завода.
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