Холодницкий написал заявление об увольнении из САП, – Гончаренко

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий якобы написал заявление об увольнении.

Об этом 21 августа в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Холодницкий уволился из САП Гончаренко в Telegram

По информации источника Vesti.ua, Холодницкий может быть назначен советником президента Украины Владимира Зеленского.

"Причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовой. Когда Холодницкий пошел на обострение конфликта – была достигнута договоренность, что он отойдет в сторону – уйдет в отпуск, а после него напишет заявление на увольнение. За это ему гарантировали должность в Офисе президента в качестве советника", – рассказал источник.

В пресс-службе прокуратуры эту информацию пока не подтвердили. Сам Холодницкий также не давал комментариев по этому поводу.

Как писал OBOZREVATEL ранее, заместитель Генерального прокурора Украины Назар Холодницкий в интервью журналисту Сергею Иванову от телеканала "Исландия" рассказал про дело Грановского и ОПЗ. Речь идет о хищении 93 млн грн Одесского припортового завода.

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