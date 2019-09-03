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3 сентября • обновлено в 16:05
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"Хочу заниматься любовью!" Нардеп от Зеленского попалась на интимной переписке в Раде

12.9т Читать материал на украинском

В Верховной Раде народного депутата от партии "Слуга народа" Елену Криворучкину засняли за личной перепиской.

Как пишет "Страна", политик вела романтическую беседу в мессенджере сразу после принятия закона об отмене депутатской неприкосновенности.

Криворучкина переписывалась с человеком, который у нее в телефоне записан как "Любимый". Издание приводит текст переписки:

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Любимый: – Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: – Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: – Кнопочка любит, я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: – Знаешь, знаешь.

Любимый: – Лен, ты где?

Криворучкина: – Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

Елена Криворучкина прошла в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге.

Переписка Криворучкиной

Переписка Криворучкиной

Страна

Переписка Криворучкиной

Переписка Криворучкиной

Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий попался на переписке во время заседания Верховной Рады.

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Заглядывать в чужую переписку-это мерзость!!!!!!!!!
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