"Хочу взять его на работу!" Скандал с зарплатами "слуг народа" получил громкое продолжение

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий подтвердил переписку с пранкером "Джокером" о зарплатах "в конвертах".

Об этом он сказал в интервью журналистам (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Я не отказываюсь, что такой разговор был. И я вам больше скажу, я очень хочу пригласить этого человека на работу", - сказал он.

Михаил Радуцкий скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее журналисты заявили, что некоторые народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.

Вскоре в политсиле разгорелся скандал – заместителя главы фракции Николая Тищенко обвинили в том, что он "не донес" некоторым однопартийцам деньги.

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