Главная Новости
1 ноября • обновлено в 17:36
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Хочу взять его на работу!" Скандал с зарплатами "слуг народа" получил громкое продолжение

2.4т Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий подтвердил переписку с пранкером "Джокером" о зарплатах "в конвертах".

Об этом он сказал в интервью журналистам (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Я не отказываюсь, что такой разговор был. И я вам больше скажу, я очень хочу пригласить этого человека на работу", - сказал он.

Новости
Слил переписку о зарплатах "слуг народа": пранкер "Джокер" установил мощный рекорд

Михаил Радуцкий

Михаил Радуцкий

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее журналисты заявили, что некоторые народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.

  • Вскоре в политсиле разгорелся скандал – заместителя главы фракции Николая Тищенко обвинили в том, что он "не донес" некоторым однопартийцам деньги.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Михаил Радуцкий
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
5
Смешно
1
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Одну из самых больших зарплат за октябрь среди депутатов получила Тимошенко – 43 тыс. 400 гривен. -Почему так много? -А у неё много надбавок, как у педагогов - доплата за проверку тетрадей (амбарных), за классное руководство классом буржуазии…
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel