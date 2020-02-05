"Хочу привести новых людей в политику!" Вакарчук высказался о своем президентстве

Глава фракции "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не строит планов относительно возможного баллотирования на пост главы государства во время следующих выборов президента Украины.

Мыслями о политике в целом и президентстве в частности он поделился в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторского видео-проекта "Орестократия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня на это нет никаких планов. Вы все хотите ответов: черное или белое. Если бы я хотел баллотироваться в президенты, я бы баллотировался", – сказал он.

Вакарчук заявил, что не хочет быть седьмым президентом Украины

Кроме этого, политик добавил, что уже давно озвучил свои стремления, из-за которых решил сменить карьеру музыканта на политическую. При этом отметил, что она для него все еще остается не такой важной.

"Я четко сказал, что моя миссия – привести новых людей в политику и укрепить институты. Я бы хотел сконцентрироваться на двух вещах. Карьера политическая для меня второстепенная", – подытожил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав Вакарчук в интервью заявил, что после выборов общался с глазу на глаз с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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