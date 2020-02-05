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7 февраля • обновлено в 08:07
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"Хочу привести новых людей в политику!" Вакарчук высказался о своем президентстве

2.7т
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Глава фракции "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не строит планов относительно возможного баллотирования на пост главы государства во время следующих выборов президента Украины.

Мыслями о политике в целом и президентстве в частности он поделился в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторского видео-проекта "Орестократия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня на это нет никаких планов. Вы все хотите ответов: черное или белое. Если бы я хотел баллотироваться в президенты, я бы баллотировался", – сказал он.

Вакарчук заявил, что не хочет быть седьмым президентом Украины

Вакарчук заявил, что не хочет быть седьмым президентом Украины

Кроме этого, политик добавил, что уже давно озвучил свои стремления, из-за которых решил сменить карьеру музыканта на политическую. При этом отметил, что она для него все еще остается не такой важной.

"Я четко сказал, что моя миссия – привести новых людей в политику и укрепить институты. Я бы хотел сконцентрироваться на двух вещах. Карьера политическая для меня второстепенная", – подытожил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав Вакарчук в интервью заявил, что после выборов общался с глазу на глаз с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Автор
Марта Рок
Персоны
Орест Сохар Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
интервью Партия Вакарчука "Голос" президент
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Jmurko Andrey
Jmurko Andrey
Славик ты дол.боё.б
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Да не людей в политику надо привести, а ИДЕИ. Причастный идее человек всегда прогнозируем для тех, кто его поддержал, пока не предал идею, которая всех привлекала. Но если предал тут же поддержки лишился и должен нести ответственность. Другое дело, что действительно идейных людей не хватает, чтобы дееспособный аппарат создать. Значит именно эту задачу и надо решать. А для этого небходима достойная идея привлекательная для масс и справедливая с любой точки зрения. Чтобы за ней все шли и никто не мог её опорочить. Такой идее нужна идеология. Идеология даст синхронизированность и последовательность в достижении целей. Так появится сила и направление, что привлечет все больше людей. Быть привлекательным для всех, но не пресмыкаться ни перед кем - это обеспечивает идея. Люди за такой пойдут и кто лучше проявит себя по идее, тот и больше возможностей получит делать то, что нужно всем
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Что такое... Вот как только пьяные разговоры продолжать неудобно, так сразу и дискуссии конец? Как же так, ведь это была прелюдия для того, чтобы перспективный политик развернулся и начал звать род свои знамена добровольцев. Вот не сваришь с вами кашу, сникаете как температуру к кипению подводишь. Болото ваша политика, немниересно
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Cachko Elena
Cachko Elena
Несчастье...
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