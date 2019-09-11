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11 сентября • обновлено в 15:28
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"Хочу к Тоне в Одессу!" Нардепа засекли за странной перепиской в Раде

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Народного депутата (Оппозиционная платформа — За жизнь") Анатолия Бурмича засекли за перепиской в телефоне.

Парламентарий отвлекся от работы на заседании Верховной Рады в среду, 11 сентября. Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Бурмич спросил: "Ты меня в четверг, пятницу и понедельник отпустишь? Планирую к Тоне в Одессу". На что ему ответили: "Привет! По веселому надо Петровича сориентировать".

Анатолий Бурмич

Анатолий Бурмич

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"Если бы не гаджеты, от скуки бы умерли!" Нардепа засекли за странным занятием в Раде
Переписка Бурмича

Переписка Бурмича

Facebook Яна Доброносова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть ужаснуло фото экс-нардепа Надежды Савченко, которая разулась в здании парламента и закинула грязные ноги на стол.

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Место
Украина
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" Верховная Рада Украины
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