"Хочу к Тоне в Одессу!" Нардепа засекли за странной перепиской в Раде

Народного депутата (Оппозиционная платформа — За жизнь") Анатолия Бурмича засекли за перепиской в телефоне.

Парламентарий отвлекся от работы на заседании Верховной Рады в среду, 11 сентября. Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Бурмич спросил: "Ты меня в четверг, пятницу и понедельник отпустишь? Планирую к Тоне в Одессу". На что ему ответили: "Привет! По веселому надо Петровича сориентировать".

Анатолий Бурмич Новое время

Переписка Бурмича Facebook Яна Доброносова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть ужаснуло фото экс-нардепа Надежды Савченко, которая разулась в здании парламента и закинула грязные ноги на стол.

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