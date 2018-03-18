"Хочу быть судимым": Саакашвили попросился в Украину

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили готов приехать в Украину и предстать перед судом.

Как заявил политик в эфире телеканала NEWSONE, он хочет доказать несостоятельность обвинений против него со стороны украинских правоохранительных органов.

"Я подчиняюсь украинским законам, даже если исполнители этих законов - полные шарлатаны... Я приеду в Украину в любой момент. Я требую, чтобы дело возобновили... Я требую быть судимым в украинском суде... Я абсолютно уверен в своей правоте", - сказал он.

Как писал "Обозреватель", Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля из-за нарушения политиком законодательства. При этом он неоднократно заявлял о готовности вернуться в Украину.

Сегодня сторонники Саакашвили устроили в центре Киева митинг за импичмент президента и начали разбирать конструкции на Майдане Независимости.