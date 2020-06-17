Хочется увидеть президента РФ в Гааге, – Енин о деле МН17

Украина надеется, что Международный суд ООН (МС ООН) по делу о сбитом над Донбассом рейсом МН17 вынесет окончательное решение, максимум в 2023 году.

Об этом в интервью РБК Украина рассказал заместитель главы МИД Украины Евгений Енин. Пока кейс МН17 является предметом рассмотрения суда общей юрисдикции в Нидерландах.

По словам дипломата, круг лиц, которые понесут уголовную ответственность за сбитый Боинг, будет расширен.

“Всем, конечно, хотелось бы увидеть там президента РФ. Но уголовный процесс, в отличие от политики, отличается очень скрупулезной процедурой сбора доказательств и доказывания соответствующих позиций в суде”, – сказал Енин.

Он подчеркнул, что кроме уголовной в деле сбитого Боинга есть и международно-правовая ответственность.

“Кейс по Боингу – часть нашего иска в Международный суд ООН, штаб-квартира которого так же находится на территории Нидерландов. Мы в январе 2016 года подали свой меморандум, суд признал свою юрисдикцию над этим кейсом”, – сообщил дипломат.

По его словам, Россия может подать свой контрмеморандум к концу этого года.

“В нем РФ должна объяснить, почему курская 53-я аэромобильная бригада сопровождала этот "Бук", в частности во время пересечения украино-российской границы и при транспортировке его на территорию Донецкой области. Также они должны объяснить, как происходило, если вообще происходило, расследование этого преступления на территории РФ”, – сказал замглавы МИД.

Он выразил уверенность, что результатом финального решения МС ООН станет ответственность государства Россия за нарушение международного права.

“Это восстановление нарушенных прав, предоставление гарантий соблюдения соответствующих норм международного права в будущем и обеспечение соответствующих компенсаций. "Нас там нет" и "мы это не признаем" – эти вещи уже больше не работают. Мы это увидели по кейсу с "Нафтогазом" и "Газпромом", когда с большим скрипом российская сторона все же вынуждена была выполнять решение суда", – пояснил Енин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Нидерландах стартовал суд по делу сбитого на Донбассе MH17.