"Хочет уничтожить Украину": раскрыта стратегия Путина по переговорам с Зеленским

Отказываясь вести переговоры по Донбассу до выполнения Украиной всех договоренностей, лидер России Владимир Путин ставит украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматумы.
Такое мнение выразил в своем блоге для "Еспресо" украинский журналист Виталий Портников.
Так, поводом для этого стало требование министра иностранных дел России Сергея Лаврова от Украины выполнить достигнутые ранее договоренности для продолжения диалога.
Зеленский и Путин
"Глава российского МИД уверен, что эти договоренности не выполняет именно Киев, а не Москва. И вот только после того, как эти договоренности будут новым украинским руководством выполнены – а среди них и решение о "оформление процедуры начала действия закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов" – можно будет встречаться. Итак, сначала Зеленский должен предоставить автономию оккупированным территориям и легализовать марионеточные уголовные режимы, которые создал там Путин, а уже потом российский президент подумает, стоит ли встречаться в "нормандском формате", – возмутился Портников.
По мнению журналиста, позиция, которую выразил на заседании ТКГ в Минске 5 июня представитель Украины Леонид Кучма – первый шаг к исполнению российских ультиматумов.
При этом, Портников предупредил, что даже если все условия Кремля будут выполнены и Украины капитулирует, на мир или относительный суверенитет можно не рассчитывать. В подтверждение Портников привел слова Лаврова о том, что Россия планирует защищать миллионы своих граждан в Украине.
Сергей Лавров
Life.ru
"Таким образом, Лавров еще раз продемонстрировал, что Москва не только не относится к Украине как к независимому государству, но и делает все для размывания ее институтов, для доказательства, что на территории нашей страны живут уже не просто "русскоязычные", а граждане Российской Федерации, которых Кремль просто обязан защищать", – подчеркнул Портников.
"Потому что для Путина и Лаврова важна не статистика, а пропаганда. И не мир с Украиной, а уничтожение Украины – какие бы детские иллюзии по этому поводу не строили бы сторонники Владимира Зеленского и какие бы сказки не рассказывал нам в Минске Леонид Кучма", – резюмировал журналист.
Виталий Портников
Телеканал 24
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников предупредил, что Украина может расколоться на две части, одна из которых поддержит евроинтеграцию, а вторая – вернется под власть России.
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