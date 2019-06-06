"Хочет уничтожить Украину": раскрыта стратегия Путина по переговорам с Зеленским

Отказываясь вести переговоры по Донбассу до выполнения Украиной всех договоренностей, лидер России Владимир Путин ставит украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматумы.

Такое мнение выразил в своем блоге для "Еспресо" украинский журналист Виталий Портников.

Так, поводом для этого стало требование министра иностранных дел России Сергея Лаврова от Украины выполнить достигнутые ранее договоренности для продолжения диалога.

Новости Порошенко потребовал конкретики от Зеленского по Донбассу

Зеленский и Путин

"Глава российского МИД уверен, что эти договоренности не выполняет именно Киев, а не Москва. И вот только после того, как эти договоренности будут новым украинским руководством выполнены – а среди них и решение о "оформление процедуры начала действия закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов" – можно будет встречаться. Итак, сначала Зеленский должен предоставить автономию оккупированным территориям и легализовать марионеточные уголовные режимы, которые создал там Путин, а уже потом российский президент подумает, стоит ли встречаться в "нормандском формате", – возмутился Портников.

По мнению журналиста, позиция, которую выразил на заседании ТКГ в Минске 5 июня представитель Украины Леонид Кучма – первый шаг к исполнению российских ультиматумов.

При этом, Портников предупредил, что даже если все условия Кремля будут выполнены и Украины капитулирует, на мир или относительный суверенитет можно не рассчитывать. В подтверждение Портников привел слова Лаврова о том, что Россия планирует защищать миллионы своих граждан в Украине.

Сергей Лавров Life.ru

"Таким образом, Лавров еще раз продемонстрировал, что Москва не только не относится к Украине как к независимому государству, но и делает все для размывания ее институтов, для доказательства, что на территории нашей страны живут уже не просто "русскоязычные", а граждане Российской Федерации, которых Кремль просто обязан защищать", – подчеркнул Портников.

"Потому что для Путина и Лаврова важна не статистика, а пропаганда. И не мир с Украиной, а уничтожение Украины – какие бы детские иллюзии по этому поводу не строили бы сторонники Владимира Зеленского и какие бы сказки не рассказывал нам в Минске Леонид Кучма", – резюмировал журналист.

Виталий Портников Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников предупредил, что Украина может расколоться на две части, одна из которых поддержит евроинтеграцию, а вторая – вернется под власть России.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!