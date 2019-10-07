"Хочет стать "миротворцем": в США раскрыли план Путина и Трампа по Донбассу

Президент США Дональд Трамп хотел бы заключить с лидером РФ Владимиром Путиным договор, в результате которого второй выглядел бы "миротворцем". В таком случае президент России мог бы убрать войска с оккупированного Донбасса, но оставить там свое влияние.

Такое мнение высказал известный американский дипломат, бывший советник госсекретаря и директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, несмотря на угрозу импичмента, лидер США все равно готов ценой суверенных интересов Украины на Донбассе заключить Большую сделку (Grand deal) с Путиным.

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"Трамп хотел бы иметь подобную договоренность с Путиным, и это мы знаем с самого его прихода к власти. То есть заключить такую Большую сделку, которая бы позволила президенту Путину политически выглядеть "миротворцем", как Путин сделал после захвата части Грузии. План (Путина. – Ред.) такой – стать "миротворцем", забрав российские войска с востока Украины, потому что это большие расходы для России, но оставив там российское политическое влияние", – объяснил Брайза.

Он отметил, что очень обеспокоен такими стремлениями Трампа, но одновременно заверил, что больше никто в правительстве США этого не поддержит.

Экс-советник госсекретаря добавил, что стенограмма телефонного разговора Трампа и главы Украины Владимира Зеленского и слова лидера США показывают его отношение как "босса мафии" к Украине и ее президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп во время первого телефонного разговора с Путиным волновался и говорил заискивающим тоном.

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