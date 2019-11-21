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21 ноября • обновлено в 20:01
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"Хочет селфи с Путиным": ветеран АТО прошелся по "миротворцу"-Зеленскому

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Президент Украины Владимир Зеленский мечтает о Нобелевской премии мира и о селфи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в эфире ObozTV рассказал народный депутат VIII созыва, участник войны на Донбассе Игорь Лапин, комментируя миротворческие инициативы президента Украины и митинги под лозунгом "Нет капитуляции".

Лапин отметил, что участники протестов требуют от главы государства "не сливать интересы", но он не хочет прислушиваться к голосу улицы.

"Зеленский занят – он хочет Нобелевскую премию мира. Ему пообещали – "ты сделаешь мир, а все президенты, которые сделали мир, имеют основания выдвигаться". Он хочет под овации планеты уйти как великий миротворец", – заявил он.

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По мнению экс-депутата, Зеленского "не волнуют фундаментальные вещи – государство, нация, духовность".

"Я понимаю, что есть селфи с Трампом, хочется селфи с Путиным. Но идет сливание интересов государства", – подчеркнул Лапин.

"Хочет селфи с Путиным": ветеран АТО прошелся по "миротворцу"-Зеленскому

ua.news

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Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Игорь Лапин
Место
Украина
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