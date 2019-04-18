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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Хочет реванша: Порошенко раскрыл "хищный" план Путина по Украине

1.2тЧитать материал на украинском

За пять лет войны на Донбассе президент РФ Владимир Путин не достиг ни одной своей стратегической цели.

Он атаковал страну с фронта и пытался подорвать ее в тылу, но ему это не удалось. Об этом в своем обращении в украинцам сообщил глава государства Петр Порошенко. Он подчеркнул, что угроза со стороны России еще не миновала (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он добивается реванша, он не отказался от планов уничтожить Украину, лишить нас независимости и размыть нашу национальную идентичность", – подчеркнул президент.

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Порошенко отметил, что у главы страна-агрессора есть несколько целей. Первая – это остановка интеграции страны в Евросоюз и НАТО.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот обращения

"Кремль приложит немалые усилия для формирования лояльности большинства к Москве. Это по результатам парламентских выборов, а уже сейчас Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного новичка на должности президента, которого легко переиграть и на дипломатическом, и на политическом, и на фронте безопасности", – заявил Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое видеобращение к украинцам вслед за действующим главой государства Петром Порошенко.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Российским писакам выдали методички! Своему Хуйлу они приказывать не могут! Все будет хорошо! Не голосуйте по приколу, украинцы! Вам жить предстоит!
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1
1
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ні хто не зміг залякать УСРАІЛЬ ! Беріть всі приклад з УСРАІЛЯ !Уа товаісчі! Уа!
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1
1
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)!
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1
1
Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
да просто иди уже на хуй, мраззота шоколадная
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2
1
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Алексеевич Сергей,ПАРАШІ на лижі,і прямісінько в УСРАІЛЬ !
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1
0

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