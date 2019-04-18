Хочет реванша: Порошенко раскрыл "хищный" план Путина по Украине

За пять лет войны на Донбассе президент РФ Владимир Путин не достиг ни одной своей стратегической цели.

Он атаковал страну с фронта и пытался подорвать ее в тылу, но ему это не удалось. Об этом в своем обращении в украинцам сообщил глава государства Петр Порошенко. Он подчеркнул, что угроза со стороны России еще не миновала (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он добивается реванша, он не отказался от планов уничтожить Украину, лишить нас независимости и размыть нашу национальную идентичность", – подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что у главы страна-агрессора есть несколько целей. Первая – это остановка интеграции страны в Евросоюз и НАТО.

Петр Порошенко Скриншот обращения

"Кремль приложит немалые усилия для формирования лояльности большинства к Москве. Это по результатам парламентских выборов, а уже сейчас Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного новичка на должности президента, которого легко переиграть и на дипломатическом, и на политическом, и на фронте безопасности", – заявил Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое видеобращение к украинцам вслед за действующим главой государства Петром Порошенко.

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