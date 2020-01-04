"Хочет развалить ЕС и НАТО!" Туск заявил об опасности Путина

Президент России Владимир Путин хочет распада Европейского Союза и НАТО.

О целях президента РФ заявил бывший глава Европейского Союза Дональд Туск, сообщает "Польское радио".

По его словам, Путин имеет союзников в вопросе дезинтеграции Европы среди польской партии "Право и справедливость", которая представлена в польском сенате 37% депутатов, а в Европарламенте 28%.

"Он (Владимир Путин - ред.) за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, непроизвольные и так называемые "полезные идиоты". Все три категории можно найти в партии "Право и справедливость", – заявил Туск.

Дональд Туск Униан

Он подчеркнул, что на данный момент ситуация является более серьезной, чем это было ранее.

"Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента Трампа являются достаточными причинами, чтобы любой ценой попытаться восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции", – сообщил Туск.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский оппозиционный политик Ирина Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма, выступит на форуме "больших мечтателей" в Киеве.

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