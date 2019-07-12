"Хочет – ради Бога": Кличко намекнул, что Кошевой метит в мэры Киева

Друг и соратник президента Украины Владимира Зеленского по "95 кварталу" Евгений Кошевой может иметь амбиции стать новым мэром Киева.

Об этом намекнул действующий городской глава столицы Виталий Кличко в интервью theBabel. Он также добавил, что не исключает того, что различные политические шутки, которые последние пять лет звучали от нынешнего президента и его коллег по шоу-бизнесу, были направлены на "зачистку" будущих конкурентов в борьбе за власть.

"На одном из дней рождения, где ведущими были Владимир Зеленский и Евгений Кошевой, мне предоставили слово, и я немного напрягся. Не потому, что я встретил будущего президента, это было в ноябре прошлого года. Не помню, чей это был день рождения. Я тогда пошутил, что если Зеленский станет президентом, то Кошевой, который в номерах "Квартала" постоянно примеряет пояс Чемпиона мира (по боксу. – Ред.), наверняка, начнет примерять кресло мэра. Эту шутку хорошо восприняли", – вспоминает Кличко.

Евгений Кошевой Студия "Квартал 95"

Он также добавил, что его шутка вполне может осуществится в силу новой политической реальности в Украине.

"Я не исключаю, что на следующих выборах мэра будет огромное количество кандидатов, в том числе кандидат от политической силы президента. Если Кошевой хочет быть мэром, ради Бога. Желание может быть у многих. Вопрос в другом: мэром может стать только тот, у кого, кроме желания, есть поддержка киевлян", – сказал мэр украинской столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко заявил, что, продвигая инициативу о разделении обязанностей мэра Киева и главы КГГА, Зеленский не должен забывать, с чего начинался Майдан. Ведь первыми его поддержали именно жители украинской столицы.

Также он отметил, что скандальный план Зеленского является лишением Киева местного самоуправления. Он упрекнул президента в возвращении старых методов Януковича.

Мэр Киева не исключил, что главой КГГА Зеленский может назначить владельца сети МАФов в Киеве, кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Андрея Холодова.

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