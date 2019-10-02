"Хочет переиграть Путина": рассекречены подробности закрытой встречи Зеленского в Раде

Соглашаясь на условия "формулы Штайнмайера" президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь мира на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, которая была на встрече президента с представителями фракций.

"Встреча длилась около 40 минут. Безусловно, это важный разговор, но недостаточный для снятия всех вопросов. Мои впечатления и ощущения, что Зеленский искренне стремится к миру. Но так же искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина. Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины. Мы откровенно говорили об этом на встрече", – написал она.

Геращенко отметила, на встрече были озвучены ключевые замечания к документу.

"Предыдущая власть не подписывала никаких "формул Штанмайера", мы как раз стояли на позиции приоритетности безопасности блока. Никаких выборов без постоянной тишине, вывод российских войск и техники не может быть априори. Ключевое – вопрос границы, поэтому так важны миротворцы, которые могли бы подготовить территорию к местным выборам, мониторить демилитаризацию и провести реальное разоружение", – подчеркнула депутат.

Нардеп добавила, что "Европейская Солидарность" вместе с "Голосом" обратились к Зеленскому с инициативой о встрече с фракциями. Также для обсуждения в Раду были приглашены министр иностранных дел и начальник Генерального штаба ВСУ.

Закрытая встреча Зеленского в Раде

Закрытая встреча Зеленского в Раде

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