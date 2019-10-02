"Хочет переиграть Путина": рассекречены подробности закрытой встречи Зеленского в Раде

Соглашаясь на условия "формулы Штайнмайера" президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь мира на Донбассе.
Об этом в Facebook сообщила сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, которая была на встрече президента с представителями фракций.
"Встреча длилась около 40 минут. Безусловно, это важный разговор, но недостаточный для снятия всех вопросов. Мои впечатления и ощущения, что Зеленский искренне стремится к миру. Но так же искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина. Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины. Мы откровенно говорили об этом на встрече", – написал она.
Геращенко отметила, на встрече были озвучены ключевые замечания к документу.
"Предыдущая власть не подписывала никаких "формул Штанмайера", мы как раз стояли на позиции приоритетности безопасности блока. Никаких выборов без постоянной тишине, вывод российских войск и техники не может быть априори. Ключевое – вопрос границы, поэтому так важны миротворцы, которые могли бы подготовить территорию к местным выборам, мониторить демилитаризацию и провести реальное разоружение", – подчеркнула депутат.
Нардеп добавила, что "Европейская Солидарность" вместе с "Голосом" обратились к Зеленскому с инициативой о встрече с фракциями. Также для обсуждения в Раду были приглашены министр иностранных дел и начальник Генерального штаба ВСУ.
Закрытая встреча Зеленского в Раде
Закрытая встреча Зеленского в Раде
Как сообщал OBOZREVATEL:
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.
19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.
Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.
В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".
В сети опубликовали документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября.
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