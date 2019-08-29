"Х*й им в ж*пу!" Нардеп от "Слуги народа" попался на скандальной переписке в Раде

Новоизбранный народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий попался на переписке во время заседания Верховной Рады 29 августа.
В сообщениях речь шла о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий. В ответ он получил: "А то все п#здят, что Супрун". "Х*й им в ж*пу!" - отреагировал нардеп.
Скандальная переписка Радуцкого
Цензор.НЕТ
Скандальная переписка Радуцкого
Цензор.НЕТ.
Как сообщал OBOZREVATEL, в первый день работы Верховной Рады Украины 9-го созыва произошел скандал с журналистами.
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