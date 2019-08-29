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"Х*й им в ж*пу!" Нардеп от "Слуги народа" попался на скандальной переписке в Раде

25.1т Читать материал на украинском

Новоизбранный народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий попался на переписке во время заседания Верховной Рады 29 августа.

В сообщениях речь шла о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий. В ответ он получил: "А то все п#здят, что Супрун". "Х*й им в ж*пу!" - отреагировал нардеп.

Скандальная переписка Радуцкого

Скандальная переписка Радуцкого

Цензор.НЕТ

Новости
Нардепы избрали главу Верховной Рады
Скандальная переписка Радуцкого

Скандальная переписка Радуцкого

Цензор.НЕТ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый день работы Верховной Рады Украины 9-го созыва произошел скандал с журналистами.

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Персона
Михаил Радуцкий
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии
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Смешно
6
Интересно
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Dell Alex
Dell Alex
Вот всегда было интересно - все эти придурки реально не понимают, что они там у фотографов сверху как рыбки в банке? )))
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Pantelegen Dim
Pantelegen Dim
Будет весело?
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
Та шо там казать, багатообіцяючий початок...
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