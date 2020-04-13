30 березня 2020 року Верховна Рада не підтримала карантинний бюджет від Уряду Шмигаля і взялася його готувати до 2 читання. 14 днів влада на чолі із Зеленським ділила головний кошторис країни і 13 квітня його ухвалить або спробує ухвалити парламент. Напередодні, Зеленський обнадіяв український народ: "Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу та посади, їхня зарплата не перевищує 47 тисяч гривень…Мільйонні зарплати та премії пішли в минуле".

Тут хотілося б написати – бурхливі оплески! Але прочитаємо проект бюджету. Почнемо із "революційного затягування пасків" для бюджетного фінансування влади.

Офіс Президента отримав на своє небідне функціонування в 2020 році – 916 млн 169. 2 тис. грн. У варіанті урядового карантинного бюджету пропонувалося скоротити до 905 мільйонів 183 тисяч. А вже у сьогоднішній версії "затягування пасок" – 912млн 358 тис. 7 грн. Таким чином, офіс Зеленського скоротив своє фінансування у карантинний рік аж …на 3 мільйони 810 тисяч 5 грн., тобто на 0,42 відсотка?!

Офіс Генпрокурора мав 7 мільярдів 670 мільйонів 648,2 грн. В урядовій версії – 7 554. 407. 3, а вже нині – 7 565 712.2. Таким чином, скорочення складає 104 мільйони 936 тисяч, тобто 1.3 відсотка?!

Верховна Рада теж виявила "принципову позицію", хоча вона вже майже другий місяць фактично не функціонує (відрядження, конференції, прийоми громадян тощо) і із передбачених 2 мільярдів 37 млн. 360.7 тисяч скоротила до 1 989 050.8. Тобто на 48 мільйонів 309.9 тисяч або на 2.3 відсотка!

МВС – рекордсмен у "затягуванні пасок" від Зеленського: було 92 мільярди 966.443.8 стало 93 мільярди 161 мільйон 645,2. Таким чином, фінансування зросло на 195 мільйонів 210. 4 тисячі?! А шо, 17-тисячні штрафи збирати – справа нелегка!

Одним словом, благодійники ви наші?! Тепер до головного – зарплат високопосадовців та їх друзів і подруг із наглядових рад. Читаємо статтю 29. "Установити, що у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, заробітна плата нараховується у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної зарплати…” І тут увага: тобто " затягування пасок" від Зеленського триватиме виключно у карантинні місяці починаючи з квітня й можливо у травні – дай Бог, щоб довше карантин не тривав! А ми то думали, що в умовах економічної кризи у світі та в Україні, міністри, депутати, керівники всяких нафтогазів та укрпошт на ці нікчемні, як би сказала одна Міністерка МОН, 47 тисяч гривень будуть працювати хоча б до кінця 2020 року?!Між іншим, в цій же статті є такий абзац: “При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки"! Про заборону преміювання я теж нічого не знайшов.

Одним словом, або ж вони надто хитромудрі, або ми занадто довірливі!

П.С. Про те, кому ж реально затягли паски, тобто скоротили видатки, у іншій статті.

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