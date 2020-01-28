"Хитрее и умнее": Пионтковский указал на опасность замены Суркова

Смена куратора украинского направления в Кремле с Владислава Суркова на Дмитрия Козака опасна для Украины, поскольку тот является более умным, чем его предшественник.

Такое мнение выразил российский политолог Андрей Пионтковский, передает "Гордон". Он добавил, что России по-прежнему хочет "впихнуть раковую опухоль ОРДЛО в политическое тело Украины". Это поможет в последствии включить Украину в "союзное государство".

"Поэтому для Украины приход Козака на место Суркова – это смена злого следователя на доброго. Это очень опасно, так как добрый следователь хитрее и умнее. Козак деликатнее Суркова, он не делает резких заявлений об Украине и не фотографируется с террористами", – подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что о Суркове вспомнят, когда Кремлю понадобится "новая мерзость".

"Пока Украине придется иметь дело с Козаком, который довольно успешно провернул операцию в Молдове. Он очень тонко реализовал там российскую политику. А из Зеленского всеми силами сейчас будут выжимать выполнение того, под чем он подписался на переговорах в декабре. До апреля он должен провести через Раду "формулу Штайнмайера" и готовность проведения выборов на оккупированных территориях", – считает Пионтковский.

По словам политолога, Москва уверена, что у Козака больше шансов добиться результата в этих вопросах.

"И он как раз солидная фигура из мира дипломатии, это не идеолог "Новороссии" Сурков. Это расчет на то, что так будет легче склонить общественное мнение в Украине. Но на самом деле Козак намного опаснее Суркова", – подытожил Пионтковский.

Козак более опасный, чем Сурков Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, об отставке Владислава Суркова стало известно несколько дней назад. По словам директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, это связано со "сменой курса на украинском направлении".

Украинский журналист Юрий Бутусов заверил, что отставка Суркова сильно переоценена и ничего не изменит в войне России против Украины.

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