"Хиханьки да хаханьки!" Коломойский рассказал об отношениях с Зеленским

Украинских олигарх Игорь Коломойский встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским всего раз после его инаугурации.

Иногда они общаются в соцсетях и обмениваются постами, рассказал сам Коломойский в интервью для РБК.

"Переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим. Он мне прислал ссылку на свой пост в Facebook про генерала полиции... Сейчас созваниваемся очень редко, потому что у него куча дел, человек попал с корабля на бал. Раньше мы общались по телефону раз в две недели, очно – раз в два месяца", – рассказал он.

По словам Игоря Коломойского, с будущим главой государства он познакомился в 2008 году через совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича. Тесное общение между мужчинами завязалось в 2011, после перехода студии Зеленского с телеканала "Интер" на "1+1".

Игорь Коломойский и Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, шоумен и управляющий студией "Квартал 95" Евгений Кошевой считает, что президент Украины Владимир Зеленский влияет на олигарха Игоря Коломойского. Об этом он заявил в интервью, которое дал спустя несколько дней после инаугурации Зеленского.

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