У Кернеса COVID-19 и воспаление легких, но не кома – мэрия Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован с коронавирусом и двусторонним воспалением легких.

Об этом 15 сентября во время брифинга сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью городского совета Юрий Сидоренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Чиновник опроверг информацию о том, что Кернес находится в коме с отеком мозга.

Кроме того, он подчеркнул, что несмотря на болезнь, действующий мэр Харькова будет принимать участие в местных выборах.

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