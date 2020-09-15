У Кернеса COVID-19 и воспаление легких, но не кома – мэрия Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован с коронавирусом и двусторонним воспалением легких.
Об этом 15 сентября во время брифинга сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью городского совета Юрий Сидоренко.
Чиновник опроверг информацию о том, что Кернес находится в коме с отеком мозга.
Кроме того он подчеркнул, что несмотря на болезнь, действующий мэр Харькова будет принимать участие в местных выборах.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
мэр Харькова Геннадий Кернес находится на больничном, а его обязанности исполняет секретарь горсовета Александр Новак.
14 сентября СМИ сообщили, что мэр Харькова Геннадий Кернес находится в коме после того, как был госпитализирован с коронавирусом. Однако эту информацию опровергли.
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