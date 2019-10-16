Харьковский горсовет первым поддержал "формулу Штайнмайера"

Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера". Депутаты приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы считаем "Формулу Штанмайера" единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны. Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей", – говорится в тексте обращения.

Депутаты выступили за расформирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и обеспечение контроля над границей. Также они поддержали проведение местных выборов по украинскому законодательству.

Харьковский горсовет призвал воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции".

"Эта формула не легализует боевиков, а наоборот, предполагает возвращение украинского законодательства и правопорядка на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Отказ от нее в рамках нормандского формата лишит президента аргументов в поддержку Украины со стороны таких мощных союзников, как Германия и Франция", – сказано в документе.

Обращение к Зеленскому поддержали 53 депутата, 12 проголосовали против, еще двое воздержались.

Стоит отметить, что горсовет Харькова стал первым органом местной власти, который выступил в поддержку "формулы Штайнмайера".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сумской горсовет выступил против "формулы Штайнмайера". Также от формулы просил отказаться Хмельницкий облсовет.

Тернопольский и Ивано-Франковский областные советы также приняли обращение к Зеленскому и руководству страны, в котором выразили свое возмущение последним договоренностям в Минске. Против формулы выступили и львовские депутаты.

Депутаты городского совета Дубно, в свою очередь, обратились к "патриотическим силам, представленным в парламенте", с призывом заблокировать новую редакцию закона об особом статусе Донбасса и узаконивание проведения местных выборов в ОРДЛО.

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