Харьковщина получила нового прокурора: кто он такой

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил прокурора Харьковской области.

Так, 30 сентября 2019 года он издал приказ о назначении Александра Фильчакова на эту должность, сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

"Приказываю назначить Фильчакова Александра Васильевича на должность прокурора Харьковской области с 1 октября 2019 года, освободив его от должности руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области", – сказано в документе.

Александр Фильчаков Скриншот с видео

До 26 сентября пост прокурора Харьковской области занимал Юрий Данильченко, который был освобожден от должности по решению Рябошапки.

О Фильчакове известно, что он имеет два высших образования – юридическое и экономическое. Первой значимой должностью в органах прокуратуры стал пост зама главы Дергачевской филии.

В январе 2017 года его назначили начальником Харьковской прокуратуры №2. На этом посту он проработал до нынешнего времени.

По данным из поданной декларации, Фильчаков с супругой имеет в собственности квартиру на 144 квадрата в Харькове и земельный участок в Дергачах (1200 кв. м). Также есть частный дом и участок у матери прокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года Рябошапка устроил массовые чистки в регионах и уволил прокуроров 8 областей.

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