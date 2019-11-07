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7 ноября • обновлено в 16:57
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"Харьков – отдельное государство": Кернес обратился к Зеленскому

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Городской глава Харькова Геннадий Кернес раскритиковал нового главу Харьковской ОГА Алексея Кучера из-за того, что тот назвал Харьков отдельным государством. Также Кернес обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Хочу напомнить новопредставленному главе области – Харьков является неотъемлемой частью Украины. С учетом этого, предлагаю новоиспеченному губернатору встать перед зеркалом, снять с головы корону властителя несостоявшегося "отдельного государства" и подумать о том, что полезного он может сделать на посту главы облгосадминистрации для региона", – написал городской глава в Facebook.

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Кернес также заявил, что Зеленского ввели в заблуждение люди у проходных Авиазавода и завода им. Малышева.

"Это были "активисты" и псевдо-предприниматели рынка "Барабашово" хорошо известные в Харькове тем, что за деньги любой желающий может их нанять для участия в любом пикете "против всего хорошего", чтобы сделать хуже", – написал Кернес.

"И не показалась ли Вам, Владимир Александрович, странной одна деталь? У стен областной государственной администрации Вас ждали несколько сот таких же проплаченных активистов, организованных, судя по всему, теми же людьми, что организовывали и совещание, чтобы устроить Вам "коридор позора", как в Тернополе? И только "активисты" и псевдо-торговцы "Барабашово" точно знали во сколько именно и у какой заводской проходной можно будет с Вами пообщаться", – добавил он.

Кернес раскритиковал Кучера

Кернес раскритиковал Кучера

NewsRoom

Кроме того, Кернес раскритиковал совещание на Харьковском авиазаводе по работе "Укроборонпрома", в рамках которого Зеленский представил нового главу области.

"На этом представлении в зале не было мэра Харькова, не было глав государственных районных администраций и районных администраций Харькова, отсутствовали ректоры учебных учреждений, несмотря на то, что наш город – студенческая столица страны. Не было там и депутатов областного совета, с которыми главе области предстоит работать. Зато зал, рассчитанный на 250 мест, был забит людьми, которые любят и умеют присасываться к любой власти", – добавил Кернес.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове к приезду президента Украины Владимира Зеленского горожане вышли на пикет против мэра города Геннадия Кернеса.

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Персоны
Геннадий Кернес Владимир Зеленский Алексей Кучер
Место
Украина Харьков
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Меренич Михайло
Меренич Михайло
А що чекав від Моніки Олександровича Кернес?
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