Харьков готовится к похоронам Кернеса: курсантов вывели на репетицию, а могилу копают вручную

В Харькове начали активную подготовку к похоронам мэра города Геннадия Кернеса, которые состоятся в среду, 23 декабря. Так, к театру оперы и балета, где будет проходить прощание, вывели на репетицию около 30 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Кроме того, как сообщает "Суспільне", на входе в здание уже установили флаги Украины с черными лентами и ограждающие полоски во избежание образования толпы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

У входа в Харьковский театр оперы и балета установили ограждающие полоски. "Суспільне"

К церемонии прощания с Кернесом привлекли курсантов. "Суспільне"

Как сообщает Telegram-канал "Труха Харьков", траурная церемония в театре состоится сразу после утреннего отпевания Кернеса в Благовещенском соборе. Она продлится с 9:00 до 13:00. Похороны запланированы на 13:30 на 2-м городском кладбище (улица Пушкинская).

По данным ТСН, похоронят мэра Харькова рядом с Аллеей погибших воинов времен Второй мировой войны. Могилу рабочие начали копать вручную уже 22 декабря. Поскольку земля промерзла, гробокопателям приходится дробить лед, устилать все ветвями ели и посыпать песком.

Могилу для Кернеса копают вручную. ТСН

Напомним, самолет с телом Кернеса прибыл в Харьков из Германии вечером 21 декабря. В сопровождении топ-чиновников и полиции катафалк покинул аэропорт.

Как сообщал OBOZREVATEL: