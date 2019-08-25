Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Хамло!" Кернес отчитал соратницу Зеленского за прическу. Видео

1.6т Читать материал на украинском

Мэр Харькова Геннадий Кернес нахамил народному депутату от партии "Слуга народа" Марии Мезенцевой.

В частности, во время заседания городского совета он упрекнул бывшего депутата горсовета, которая ранее занималась вопросами гендерного равенства, за прическу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Кернес нахамил Мезенцевой

Кернес нахамил Мезенцевой

"Мы предоставляем слово Марии Мезенцевой, но она хочет поблагодарить и все. Ну шо ты, прическу не сделала, ничего не сделала…", — сказал Кернес, посмеявшись над нардепом.

Новости
"Я не голодаю": Лариса Долина нахамила поклоннице во время концерта
Мезенцева ответила Кернесу из-за прически

Мезенцева ответила Кернесу из-за прически

Кадр из видео

В ответ Мезенцева заявила, что всегда с прической, которая является натуральной. "Нет, я видел твои ролики чуть по-другому", — сказал Кернес.

Соратница президента Украины Владимира Зеленского поблагодарила за предоставление возможности и призвала закончить заседание на "позитивной ноте", многозначительно глянув на мэра Харькова.

Кернес посмеялся над своей шуткой

Кернес посмеялся над своей шуткой

Кадр из видео

Заявление Кернеса возмутило пользователей сети. Его назвали сексистом, предложив с такой же фразой обратиться к мужчине.

"Кернес хамло и всегда им был", "Ну а мне шнгобак Кернеса не нравится, ну и что с того", "типичный сексизм! Кернес, задай такой вопрос мужчине", – возмутились в сети.

Мезенцева попросила закончить заседание на "позитивной ноте"

Мезенцева попросила закончить заседание на "позитивной ноте"

Кадр из видео

Кернес посмеялся из-за прически Мезенцевой

Кернес посмеялся из-за прически Мезенцевой

Кадр из видео

Мезенцева поправила прическу в ответ на замечание Кернеса

Мезенцева поправила прическу в ответ на замечание Кернеса

Кадр из видео

Заседание горсовета

Заседание горсовета

Кадр из видео

"Хамло!" Кернес отчитал соратницу Зеленского за прическу. Видео
"Хамло!" Кернес отчитал соратницу Зеленского за прическу. Видео
"Хамло!" Кернес отчитал соратницу Зеленского за прическу. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кернес забил тревогу из-за того, что Харьков заполонили наркоманы и распространители запрещенных веществ.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Геннадий Кернес
Место
Украина Харьков
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
4
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...