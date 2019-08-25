"Хамло!" Кернес отчитал соратницу Зеленского за прическу. Видео

Мэр Харькова Геннадий Кернес нахамил народному депутату от партии "Слуга народа" Марии Мезенцевой.

В частности, во время заседания городского совета он упрекнул бывшего депутата горсовета, которая ранее занималась вопросами гендерного равенства, за прическу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Кернес нахамил Мезенцевой

"Мы предоставляем слово Марии Мезенцевой, но она хочет поблагодарить и все. Ну шо ты, прическу не сделала, ничего не сделала…", — сказал Кернес, посмеявшись над нардепом.

Мезенцева ответила Кернесу из-за прически Кадр из видео

В ответ Мезенцева заявила, что всегда с прической, которая является натуральной. "Нет, я видел твои ролики чуть по-другому", — сказал Кернес.

Соратница президента Украины Владимира Зеленского поблагодарила за предоставление возможности и призвала закончить заседание на "позитивной ноте", многозначительно глянув на мэра Харькова.

Кернес посмеялся над своей шуткой Кадр из видео

Заявление Кернеса возмутило пользователей сети. Его назвали сексистом, предложив с такой же фразой обратиться к мужчине.

"Кернес хамло и всегда им был", "Ну а мне шнгобак Кернеса не нравится, ну и что с того", "типичный сексизм! Кернес, задай такой вопрос мужчине", – возмутились в сети.

Мезенцева попросила закончить заседание на "позитивной ноте" Кадр из видео

Кернес посмеялся из-за прически Мезенцевой Кадр из видео

Мезенцева поправила прическу в ответ на замечание Кернеса Кадр из видео

Заседание горсовета Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кернес забил тревогу из-за того, что Харьков заполонили наркоманы и распространители запрещенных веществ.

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