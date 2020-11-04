Халява за счет других как национальная идея

Анатолий Амелин Политика 15:06, 4.11.2020

Почти национальная идея.

"Ничто не объединяет людей так, как совместное нарушение правил, страх нести за это ответственность и желание халявы за счёт других".

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Политика

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