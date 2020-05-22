"Гуляют на свадьбах и пьют водку": Резников высказался о реальной боевой готовности террористов "ЛНР"

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников прокомментировал заявления главаря "ЛНР" о приведении войск террористов в полную боевую готовность.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он заявил, что на территории "ЛНР" террористы ходят на свадьбы, пьют водку и гуляют в увольнительных.

"Действительно, два армейских корпуса – первый и второй – Российской Федерации, которые находятся на территории временно оккупированного Донбасса, приведены в полную боевую готовность. Как это выглядит у них: если на территории Донецкой области они более-менее мобилизованы, то на территории Луганской области они ходят на свадьбы, пьют водку, у них увольнительные. "Все хорошо". Вот такое у них состояние повышенной боевой готовности. Поэтому это все бред", – сказал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник привел оккупационные войска в полную боевую готовность и нагло пригрозил Украине отодвинуть линию фронта.

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