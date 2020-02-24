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24 февраля • обновлено в 19:04
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Павел Капко
Павел Капко
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Губернатор Куцый "забил" на стихию в Одессе

4.2т

Безопаснее будет остаться в Киеве — подумал губернатор Куцый и "забил" на стихию в Одесской области.

Жертвы, унесенные ветром дома, разбитые авто и 150 населенных пунктов без света. Одесскую область накрыло смертоносным ураганом. Около сотни деревьев повалено, крыши школ и домов культуры, в прямом смысле, сносит.

В центре Одессы огромное дерево насмерть придавило женщину. Объездную трассу буквально смывает волнами, на севере области бушует полевая буря. Из-за шквального ветра в регионе буквально катастрофа, люди боятся за свою жизнь.

Однако главы региона Максима Куцего на месте нет. Ни слова на фейсбуке о ЧП, ни комментария журналистам, ни оперативного штаба.

Наши источники в областной государственной администрации сообщили, что губернатор находится в Киеве с четверга и возвращаться, по всей видимости, пока не собирается. Ну устал, наверное, решил побыть дома, отдохнуть. Да и не самое лучшее время ехать в регион, где дома уносит ветром, а людей убивает деревьями.

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Автор
Павел Капко Павел Капко
Место
Украина Одесса
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bregovich mark
bregovich mark
НЕ "забил" а ZEбил.Зебил забил!
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