Грызлов заявил, что РФ предложила Украине новый документ по Донбассу

Россия в Трехсторонней контактной группе предложила подготовить новую "дорожную карту" по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов сообщил российским СМИ, что такая инициатива была озвучена во время онлайн-заседания в среду, 14 октября.

По его словам, в "Плане действий" якобы предложили к следующему заседанию 28 октября согласовать последовательность шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности "в соответствии с Минскими соглашениями".

"Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации Минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения", – возмутился Грызлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента рассказали, что в ходе переговоров ТКГ 14 октября "обсуждались предложения к плану действий по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей". Однако об инициативе российской стороны информация не озвучивалась.