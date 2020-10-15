Грызлов заявил, что РФ предложила Украине новый документ по Донбассу
Глава российской делегации предложил согласовать "План действий" до 28 октября
По его словам, украинская сторона отказалась рассматривать предложение
Делегация Украины отчиталась о переговорах вокруг реализации Комплекса мер по "Минску"
Россия в Трехсторонней контактной группе предложила подготовить новую "дорожную карту" по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.
Глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов сообщил российским СМИ, что такая инициатива была озвучена во время онлайн-заседания в среду, 14 октября.
По его словам, в "Плане действий" якобы предложили к следующему заседанию 28 октября согласовать последовательность шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности "в соответствии с Минскими соглашениями".
"Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации Минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения", – возмутился Грызлов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента рассказали, что в ходе переговоров ТКГ 14 октября "обсуждались предложения к плану действий по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей". Однако об инициативе российской стороны информация не озвучивалась.