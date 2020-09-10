Грызлов рассказал свою версию срыва инспекции в районе поселка Шумы

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов считает, что в срыве инспекции позиций ВСУ в районе поселка Шумы виновата украинская сторона.

В своем заявлении журналистам 10 сентября он обвинил Киев в "нарушении договоренностей о режиме прекращения огня", передает ТАСС.

По его словам, Украина отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где, как убежден Грызлов, ранее было зафиксировано создание новых позиций ВСУ.

"И создание новых позиций, и недопущение инспекции – это нарушение договоренностей о режиме прекращения огня. Украина пытается прикрыть прежние нарушения новыми нарушениями", – высказал он свою версию.

Как сообщал OBOZREVATEL, назначенная совместная инспекция ВСУ вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоится.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции позиций ВСУ. Позже Офис президента Украины официально заявил о срыве инспекции.