Грызлов обвинил Украину в отказе от совместной инспекции на Донбассе
Полпред РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина якобы во второй раз отказалась от совместного инспектирования.
Об этом сообщил Интерфакс. Грызлов сделал заявление 16 сентября после заседания контактной группы.
Полпред РФ также обвинил Украину в невыполнении политического блока Минских соглашений из-за постановления Верховной рады о назначении местных выборов.
"Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти меры. Киев снова отказался от совместной инспекции", – сказал он.
Грызлов отметил, что позиция Украины якобы подтверждает наличие нарушений с ее стороны.
"Представители Донбасса подчеркивают, что отказ Украины от совместной инспекции означает отказ Украины от подписанных ранее дополнительных мер, от уже согласованных решений в рамках контроля режима прекращения огня. Фактически, это выход Украины из соглашения от 22 июля 2020 года", – заявил Грызлов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 сентября состоялось экстренное заседание ТКГ, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября позицию у н.п. Шумы под руководством ОБСЕ совместно с представителями сторон конфликта на Донбассе, включая террористов "ДНР".
После переговоров главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".
Отметим, что никаких нарушений условий перемирия со стороны Украины на этом участке фронта не было. Этот факт подтвердила и ОБСЕ.
Впрочем назначенная совместная инспекция в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоялась.
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции и выдвижении новых неприемлемых требований.
Позже Офис президента Украины официально заявил о срыве инспекции.
Тем временем российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области.
Кравчук выразил надежду, что инспектирование позиций ВСУ вблизи Шумов на Донбассе состоится через несколько дней.