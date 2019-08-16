Пойманного на взятке Грымчака арестовали: в суде случился конфуз

Суд взял под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на 2 месяца (60 суток) под залог в 6 млн гривен.

Соответствующее решение в пятницу, 16 августа, принял Деснянский районный суд города Чернигова. Об этом сообщило "Громадське".

По мнению суда, более мягкая мера пресечения не поможет предотвратить риски побега замминистра, уничтожения доказательств и тому подобное.

При этом после оглашения заключения защита подозреваемого обратила внимание на то, что в постановлении неправильно указано отчество Грымчака: вместо "Николаевич" использован "Михайлович". Как выяснилось, в самом ходатайстве прокуратуры также есть эта ошибка.

Судья подтвердила ошибку, сказала, что исправит ее и вышла из зала заседания. Прокурор подчеркнул, что неправильное отчество было опечаткой и "человеческим фактором".

Грымчака задержало НАБУ Коллаж

Известно, что прокуроры просили, чтобы Грымчака и второго подозреваемого, его помощника Игоря Овдиенко, взяли под стражу с возможностью внесения залога в 12,5 миллионов гривен.

Они настаивали именно на такой суме, потому что это деньги, которые, по их словам, фактически получили за все время подозреваемые, пишет "24 Канал".

В свою очередь жена Грымчака, которая также присутствовала на судебном заседании, утверждала, что у них нет такой суммы.

Защитник обвиняемых Татьяна Матяш во время заседания заявила, что все дело якобы сфабриковано, а свидетели являются аферистами. Она заявила, что доказательства не предоставлены и не обнародованы, хотя сторона обвинения уточнила, что имеет все доказательства, в том числе телефонные разговоры подозреваемых.

Заседание Деснянского районного суда Чернигова 24 Канал

Заседание Деснянского районного суда Чернигова 24 Канал

Заседание Деснянского районного суда Чернигова 24 Канал

Заседание Деснянского районного суда Чернигова 24 Канал

Отметим, информация по делу Грымчака обросла резонансными, временами даже противоречивыми, подробностями. Появились данные, что дело попросту хотят замять, поэтому якобы специально привязали к делу о покушении на Черновол. Кроме того, посыпались обвинения в фальсификации дела. Что не так со скандальным расследованием, читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержали Грымчака.

Вместе с Грымчаком был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.

Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.

Журналист Юрий Бутусов указал на несколько парадоксов в деле Грымчака.

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