"Грязное болото!" Сенцов принял резкое решение по своему будущему из-за Зеленского

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов не планирует начинать политическую карьеру.

Об этом он сообщил в интервью "Зеркалу недели" ,заявив, что для такого решения "нужно иметь очень сильную мотивацию".

"Потому что я вижу пример Зеленского, который прыгнул на эту сковородку и которому очень тяжело. Я вижу пример Вакарчука, искренне пытающегося вникнуть во все это и разобраться. Но политика – грязное болото", – заявил Сенцов.

"Я не иду в политику потому, что мне это сейчас не интересно. Я не вижу сейчас в этом смысла для себя", – добавил он.

Сенцов и Зеленский после обмена пленными ОП

Как писал OBOZREVATEL, недавно Сенцов выступил с речью на экономическом форуме в Давосе, где заговорил про Путина и войну на Донбассе.

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