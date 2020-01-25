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25 января • обновлено в 22:27
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"Грязное болото!" Сенцов принял резкое решение по своему будущему из-за Зеленского

1.8т
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Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов не планирует начинать политическую карьеру.

Об этом он сообщил в интервью "Зеркалу недели" ,заявив, что для такого решения "нужно иметь очень сильную мотивацию".

"Потому что я вижу пример Зеленского, который прыгнул на эту сковородку и которому очень тяжело. Я вижу пример Вакарчука, искренне пытающегося вникнуть во все это и разобраться. Но политика – грязное болото", – заявил Сенцов.

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"Я не иду в политику потому, что мне это сейчас не интересно. Я не вижу сейчас в этом смысла для себя", – добавил он.

Сенцов и Зеленский после обмена пленными

Сенцов и Зеленский после обмена пленными

ОП

Как писал OBOZREVATEL, недавно Сенцов выступил с речью на экономическом форуме в Давосе, где заговорил про Путина и войну на Донбассе.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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