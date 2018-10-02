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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
ЖурналистВсе статьи автора

Грязная история с задержанием банкира: зачем торопятся его выдать России?

1.8т

Очень грязная история с задержанием в Украине и подготовкой к выдаче в РФ банкира Алексея Алякина. Кто такой Алякин и зачем торопятся это сделать?

В июле 2018-го Украина аннулировала решение о выдаче украинского паспорта российскому банкиру Алексею Алякину, а сейчас он задержан и Генеральная прокуратура готовит его выдачу в РФ.

Откуда такая поспешность? И выгодно ли Украине с такой скоростью выдавать тех, кого требует выдавать РФ? Поскольку в российских тюрьмах в РФ и в оккупированных Донбассе и Крыму содержится много украинских заложников, которых Путин не выдает, активность ГПУ по выдаче в РФ людей, которые разыскивает Кремль не может не привлечь внимание.

Итак, кто такой Алексей Алякин?

Это российский банкир, известный громким и скандальным банкротством принадлежащих ему банков. Российские суды инкриминируют ему хищения на сумму около 1 миллиарда рублей, бизнес-партнер Алякина Полонский говорит о 2 миллиардах ущерба, различные суммы называют и другие люди.

Алякин из семьи известных российских финансистов. Его мать была высокопоставленным банкиром во времена СССР, Алексей закончил военно-финансовое училище. Его брат Андрей Алякин также известный банкир, работал в одном "Россельхозбанке" вместе с сыном экс-директора ФСБ Патрушева. Семья Алякиных связана тесно со многими служащими Центробанка РФ.

С такими влиянием очевидно, что сеть мелких банков Алексея Алякина существовала в интересах ряда российских государственных деятелей, и судя по организации работы, вполне вероятно, что его задачей были различные сомнительные финансовые проводки, отмыв денег и тому подобное. Начался процесс, старая "крыша" не смогла защитить Алексея, ему пришлось бежать - бежать туда, где было легче договориться, в Украину. Неизвестно сколько ему это стоило, но в 2013-м Алякин получил гражданство Украины, и открыл в Борисполе строительную компанию.

Если бы Алексей Алякин стал бойцом добровольческого батальона, пошел бы на войну, или занялся активной волонтерской деятельностью, он получил бы защиту от выдачи в глазах украинского общества. Но нет на данный момент никаких свидетельств, которые бы подтверждали, что Алякин - участник боевых действий. Ни одной фотографии, ни одного командира подразделения, который бы подтвердил факт службы. Известно, что он взял на работу в свою компанию двух бойцов- ветеранов добровольческого батальона. Видимо, бизнесмен не хотел отрезать себе все пути в РФ и создавать проблемы семье. Поэтому у меня нет оснований говорить, что выдают бойца или волонтера, я стараюсь посмотреть на ситуацию объективно.

В июле 2017-го начались активные действия украинских правоохранительных органов по давлению на Алякина.

Семья заявляет, что банкира похищали, избивали и вымогали деньги сотрудники СБУ. Возможно ли сие? Но поскольку заявления делал только жена банкира, а сам он хранил молчание и не выступал публично в свою защиту, привлечь внимание к такой ситуации сложно. Алякин также как и в РФ испугался вступать в открытый конфликт с наездами, и его начали прессовать сильней.

И вот последовало молниеносное решение о лишении гражданства, задержание и выдача в РФ.

А с какой стати? Какие украинские законы нарушил Алякин? Что плохого он сделал для Украины? В российской системе ничего незаметного для ФСБ Алякин сделать не мог, его выдача - это результат борьба группировок в российской верхушке. Мы здесь причем?

У меня нет оснований сочувствовать Алякину - я понимаю, что человек, который в таких условиях молчит, делает это потому что очень многое знает, и если он начнет выступать опасается куда более тяжких последствий. Алякин не пытался действовать так, чтобы добыть общественные симпатии и поддержку - он был закрыт, и у него были основания для такой закрытости. Вполне вероятно, он участвовал в теневых финансовых операциях в РФ. Вполне вероятно, он не очень хороший и не добропорядочный бизнесмен был в РФ. Но что там было у наших врагов, меня не волнует - это их проблемы. Меня интересует, в чем он провинился здесь у нас.

Я хочу сказать, что Алексей Алякин - важный для РФ человек, его выдача важна для Кремля не только как выдача уголовного преступника. Алякин, благодаря своим огромным связям, наверняка знает, как делает деньги группировка Путина и ФСБ, он обладает множеством ценных сведений. Он не обычный преступник. Идет война, и в российских тюрьмах много важных для Украины людей. Если РФ хочет обменов - то менять Алякина нужно не на уголовников, а на значимых и важных для Украины лиц, на наших пленных, наших заложников. Мы должны четко понимать, что делая во время войны огромную услугу лишая гражданства нашего гражданина, руководство страны действует в государственных интересах.

Возможно, используя знания Алякина мы могли бы получить интересную информацию о финансовой системе РФ, возможно, Алякин стал бы свидетелем на судебных процессах против Путина и его банды за рубежом. Несомненно, под давлением он мог бы многое рассказать и нашим западным союзникам

Случай с выдачей Тимура Тумгоева показала, что никаких серьезных оснований, подтверждавших участие его в ИГИЛ не было, основания для выдачи в РФ украинские правоохранительные органы не установили, поверили российскому запросу. И тем не менее, правоохранители поспешили выдать. Не спешим ли мы и здесь, в деле Алякина?

Есть ли ответ на вопрос зачем?

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Автор
Юрий БутусовЮрий Бутусов
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Юрия Бутусова
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Дейман Алон
Дейман Алон
Луценко вместе со своими подчиненными - сторонниками Педерашки в очередной раз хочет выслужиться перед кацапездолами, вместо того чтобы в открытую послать их накуй! Этих пидороссов уже везде посылают, и только скрытые коллаборанты в ГПУ работают по заданию ФСБ. В Англии, например, осели бывшие руководители российского банка НРБ ТРАСТ и почему-то Англия не спешит их выдавать рашистким ублюдкам. Пора устроить чистки в ГПУ, потому что там явно осело прорашисткое кодло.
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