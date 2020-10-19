Грязь, ложь и кровь: как ОПЗЖ в Донецкой области борется за победу на выборах

Избирательные гонки на местных выборах 2020 по праву могут конкурировать за лидерство в топе самых грязных избирательных кампаний независимой Украины. В ход идут самые циничные провокации, самый черный пиар и самые экзотические грязные технологии. Однако даже на этом фоне некоторые партии умудрились выделиться. Так, пытаясь завоевать симпатии избирателей в Донецкой области, представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" прибегают не только ко всему спектру манипуляций, но и организуют нападения на собственных партийцев – с целью мобилизовать собственный электорат. О подробностях грязной борьбы ОПЗЖ за потерянные рейтинги – читайте дальше.

"Первые ласточки" черного пиара ОПЗЖ: нападения на офисы партии – были ли они?

Первая громкая новость о нападении на один из региональных офисов "Оппозиционной платформы – За жизнь" появилась еще летом, задолго до старта предвыборной гонки. В конце июня Донецкая областная организация ОПЗЖ заявила о нападении на общественную приемную партии в Краматорске, открытую за несколько дней до того при участии народного депутата Натальи Королевской.

Если верить заявлению политсилы, нападение совершили неизвестные около 2 часов ночи 29 июня. Они повредили входную дверь, залили ступени красной краской, а на стенах оставили надписи типа "Смерть врагам!" и "Смерть российским оккупантам!". В ОПЗЖ сразу же обвинили в нападении "радикалов", которые, мол, не могли спокойно наблюдать за "высоким уровнем доверия жителей Донбасса" к этой политсиле, из-за чего и прибегли к акту вандализма.

Приемная ОПЗЖ в Краматорске после нападения неизвестных Фейсбук ОПЗЖ Донетчины

Крыльцо залито красной краской Фейсбук ОПЗЖ Донетчины

Неизвестные повредили входную дверь и исписали стены здания Фейсбук ОПЗЖ Донетчины

И чем ближе становилась дата проведения выборов – тем чаще случались нападения.

Так, в ночь на 13 сентября неизвестные напали на общественную приемную ОПЗЖ в Курахово. Злоумышленники повредили окна и двери офиса. Как и в Краматорске, здесь местные представители ОПЗЖ мгновенно установили, что виноваты "национал-радикалы", которые испугались стремительного роста рейтингов партии Виктора Медведчука.

Приемная ОПЗЖ в Курахово после нападения неизвестных zagittya.com.ua

А 30 сентября, например, в лояльных к ОПЗЖ СМИ появилось сообщение о нападении на офис партии в Мариуполе. Согласно заявлению на официальном сайте политсилы и комментариям кандидата в мэры города от ОПЗЖ Владимира Клименко, здесь неустановленные нападавшие также повредили здание – в частности, разбили окна и залили краской стены приемной. Не обошлось и без надписей: на этот раз оскорблений и угроз на фасаде было больше, чем в Краматорске, в дополнение к ним появилась и "нацистская символика". "Изюминкой" стало подозрение на заминировании офиса, которое впоследствии не подтвердилось.

Офис ОПЗЖ Мариуполе после нападения zagittya.com.ua

Подобных сообщений в СМИ за последние месяцы можно найти немало. И безусловно, полностью исключать существование людей, несогласных с политикой ОПЗЖ настолько, чтобы прибегнуть к подобным радикальным мерам, нельзя. Иное дело – регулярность, с которой эти нападения происходят, активный разгон информации о таких нападениях региональным центром ОПЗЖ, партийными "топами", пророссийскими и российскими СМИ. Это, а также усиленное формирование общественного мнения, что все это – следствие страха оппонентов перед высокой поддержкой партии со стороны избирателей Донбасса – свидетельствует о возможной инсценировке этих нападений с целью пиара. Тем более, что любое сообщение о любом нападении не обходится без упоминаний "радикалов", "национал-радикалов" и "нацистской символики", что является особенно серьезными раздражиелями для жителей Донбасса и может указывать на манипуляции со стороны конкретной политсилы.

Дела судебные

В октябре предвыборная активность ОПЗЖ сконцентрировалась вокруг судов: на кандидатов от этой политической силы в Донецкой области начали активно подавать иски из-за билбордов с обещанием "Восстановим экономические связи с Россией". В частности, истцы требовали отмены регистрации кандидатов в мэры от ОПЗЖ.

Так, например, один из исков принадлежит жителю поселка Старый Крым вблизи Мариуполя Геннадию Николаевичу Мацегоре. Он обратился в Донецкий окружной административный суд с требованием отменить регистрацию кандидата в мэры Мариуполя Владимира Клименко, а также списков кандидатов в депутаты от этой политсилы из-за бордов с обещанием восстановления экономических связей с РФ. По мнению истца, такая агитация нарушает законодательство Украины и является не чем иным, как призывом к ликвидации государственного суверенитета Украины.

Аналогичный иск с требованием снятия с выборов кандидата в мэры от ОПЗЖ Павла Придворова был подан в Славянске. У этого кандидата восстановления экономических связей с Россией прописано и на бордах, и в предвыборной программе.

Борды Придворова обещают "восстановление экономических связей с Россией" Карачун

Кандидат на иск отреагировал заявлением, что за попыткой снять его с выборов якобы стоят "силы, которые не хотят мира и экономического развития в Украине". И еще раз прошелся по самым болевым точкам прифронтового города, выдвигая очередные популистские заявления.

Как и в случае с нападениями на офисы, партийцы ОПЗЖ активно педалировали тему исков против их кандидатов, пытаясь сформировать для тех имидж наиболее независимых, эффективных политиков, победы которых боятся старые политические элиты. При этом, никакого риска, что упомянутые кандидаты от ОПЗЖ сойдут через эти иски с предвыборной дистанции, не существует: действующее украинское законодательство не предусматривает процедуры снятия кандидатов по искам граждан с такой мотивацией. Поэтому в ОПЗЖ совершенно спокойно могли разгонять истерию вокруг попыток "политических преследований" с помощью судебных исков, мобилизуя свой ядерный электорат и перетягивая на свою сторону тех избирателей, которые еще колебались с выбором.

Кстати, при разгоне и популяризации этой темы представителями ОПЗЖ опять же очень активно использовались темы "нацизма", разжигалась вражда между жителями Донецкой области и других регионов Украины и формировался имидж ОПЗЖ как единого барьера между "воинствующими радикалами" и "мирными жителями Донбасса".

А потом на одном из телеграмм-каналов появился скрин с предположительно перепиской из внутрипартийного чата ОПЗЖ. В зафиксированном на нем сообщении говорится, что иски к кандидатам в мэры от этой партии – инспирированы самими представителями ОПЗЖ. По крайней мере, один из них. Согласно сообщению, одного из "истцов" уже допросила полиция и он уже дал показания о причастности партийцев ОПЗЖ к имитации "политического преследования" своих кандидатов.

Сообщение вероятно с внутрипартийного чата, где говорится о том, что иски к кандидатам от ОПЗЖ инициировали сами партийцы Скриншот из телеграмм-канала "Шум моря"

Сейчас официальной информации по этому поводу нет. Однако абсолютная бессмысленность и безрезультатность таких исков по действующему законодательству является весомым аргументом в подтверждение версии о спланированности этих исков в ОПЗЖ.

Как ОПЗЖ фейковые протесты сама против себя устраивала

Новым витком разжигания вражды в и без того возмущенном обществе стали "театрализованные представления", устроенные представителями ОПЗЖ для своего электората. Именно о них упоминается в слитой партийной переписке. Ведь в партии не придумали ничего лучше, чем выводить под суды, рассматривающие упомянутые ранее иски о регистрации кандидатов от партии в мэры городов, партийные пикеты – и подсылать своих же активистов, переодетых в форму полка Азов, чтобы те нападали на однопартийцев.

15 октября под зданием Донецкого окружного административного суда, где рассматривался иск гражданина Мацегоры о снятии с регистрации кандидата в мэры Мариуполя Владимира Клименко, собрались на пикет партийцы ОПЗЖ. Туда же прибыли и "радикалы" с флагами "Азова" и "Правого сектора", которые начали небольшие столкновения с партийцами ОПЗЖ.

Под зданием суда проходили митинги сторонников ОПЗЖ и "радикалов" mrpl.city

"Оппоненты" сторонников ОПЗЖ держали флаги "Правого сектора" и боевые знамена полка Азов mrpl.city

Впрочем, когда под здание суда прибыли представители местной ячейки партии "Национальный корпус" – выяснилось, что люди с флагами Азова и Правого сектора не имеют никакого отношения ни к этим подразделениям, ни к ветеранской среде в целом. После короткой и убедительной беседы с реальными ветеранами полка "Азов" провокаторы признались, что выполняли роль "радикалов" по указанию партийных функционеров ОПЗЖ. И что же они являются членами партийных ячеек этой партии в других городах.

В "Нацкорпусе" убеждены: причиной решения натравить одних партийцев на других является не что иное, как желание спровоцировать скандал ради получения политических баллов и бесплатного предвыборного пиара. Тем более, что в отличие от предыдущих тем, на этом скандале в ОПЗЖ не только не пиарятся – а сохраняют по поводу обвинений "Нацкорпуса" глухое молчание.

Первая кровь?

Кульминацией "грязных игр" ОПЗЖ перед выборами стало событие, случившееся чуть больше чем за неделю до дня голосования. 16 октября на кандидата от ОПЗЖ в мэры Славянска Придворова было совершено вооруженное нападение.

В отличие от нападений на офисы ОПЗЖ, на этот раз злоумышленник не ожидал глухой ночи и отсутствия лишних глаз. Мужчина с огромным тесаком решил напасть на кандидата от ОПЗЖ в 18 часов вечера, когда тот встречался с избирателями на улице Богомольца в Славянске. Согласно официальному заявлению партии, жизнь Придворову спасли сами избиратели, которые сумели остановить и обезвредить нападающего, и удержали его до приезда полиции.

По привычке, в ОПЗЖ мгновенно заявили: несмотря на давление, угрозы, а теперь еще и угрозу жизни, их кандидат с выборов не сойдет – так как является "самым рейтинговым кандидатом" в Славянске, а следовательно – не может предать интересов своих избирателей.

И все бы ничего, если бы не реальная, а не проплаченная различными политсилами, социология. Согласно результатам опросов, пока господина Придворова среди лидеров избирательной гонки нет. Зато за мэрское кресло скорее всего будут соревноваться две женщины : Неля Штепа, которую в первом туре выборов готовы поддержать 29% горожан, и Ольга Алтунина с 27% поддержки. "Лидер" гонки по версии ОПЗЖ Придворов сейчас занимает аж 4 место. И похоже, именно желание любой ценой продвинуть своего кандидата во второй тур выборов мэра Славянска и заставило его однопартийцев прибегнуть к таким низким манипуляциям, как инсценировка покушения на убийство.

Поэтому хочется присоединиться к обращению ОПЗЖ к Нацполиции – и попросить правоохранителей действительно тщательно и объективно расследовать это "покушение" и назвать конкретные фамилии его организаторов. Ведь страна должна знать своих героев.

Социология как мотив

Как уже отмечалось, лидерство в симпатиях избирателей Славянска продолжает удерживать бывшая руководительница города Неля Штепа. Именно она отодвинула кандидата от ОПЗЖ на третью позицию, а то и за пределы тройки лидеров мэрской гонки в этом городе. Поэтому версия, что именно попытка избежать неотвратимого проигрыша заставили ОПЗЖ именно в этом городе прибегнуть к "покушению на убийство" получает убедительную мотивационную базу.

В ряде городов Донбасса неожиданный электоральный прорыв осуществил новый проект – политическая партия "Порядок". Кандидаты от этой партии, которых избиратели знают не по популистскими заявлениями, а по реальным делам, оказались для жителей Донетчины убедительнее переполненных никому неизвестными кандидатами списков ОПЗЖ. Разгромный проигрыш по реальной социологии ждет кандидатов от ОПЗЖ в Краматорске, Покровске, Селидово, Доброполье и ряде других небольших городов Донецкой области. Поэтому по крайней мере одно "нападение на общественную приемную – в Краматорске – в свете этих рейтингов получает новую окраску. Тем более, что именно в этом городе разгораются настоящие баталии между действующим мэром Панковым и самовыдвиженцем Гончаренко – и победа кандидата от ОПЗЖ становится все более призрачной.

Мариуполь, который стал плацдармом для очередных "политических репрессий" против ОПЗЖ и их кандидата, согласно соцопросам, беспрекословное лидерство продолжает удерживать действующий мэр и его команда.

Поэтому в непоколебимость электоральных симпатий дончан к ОПЗЖ, похоже, уже не верят даже в самой партии. И небезосновательно.

Вместо эпилога

Похоже, в ОПЗЖ – не очень высокого мнения об интеллекте собственных избирателей, если считают, что побудить последних поставить отметку в бюллетене напротив этой политической силы и кандидатов от нее, можно с помощью столь явных манипуляций и грязных технологий. "Нападения" на офисы, от которых не выиграл никто, кроме ОПЗЖ. Безрезультатные судебные иски, которые создавали беспрецедентную площадку для пиара партийцев и кандидатов от "Оппозиционного блока – За жизнь". Ряженые "радикалы", которые при встрече с реальными ветеранами признаются, что имеют партбилеты ОПЗЖ. И наконец – "покушение" на кандидата с очень призрачными шансами на победу. Создается впечатление, что в этой политсиле не остановятся ни перед чем.

Сейчас все чаще инсайдерские источники и авторитетные СМИ сообщают о договоренности руководства партии с местными элитами, в частности, в Донецкой области. Согласно этим договоренностям, избирательные списки партии в городах Донбасса наводнили "парашютистами". Так, в Донецкой области, как сообщают местные СМИ, кандидаты из других городов, а то и регионов, составляют до 50% списков.

Понятно, что жители Донетчины, выбирая себе местную власть, не хотят голосовать за тех, кого не знают – и отдают предпочтение тем, кому проблемы конкретного района, города или села болят так же, как и избирателям.

И именно попыткой спасти почти проигранные выборы и могут объясняться истерики ОПЗЖ о "нацистах", "репрессиях" и "убийствах", которыми последовательно сопровождается их избирательная кампания и которые с приближением дня голосования только набирают обороты. Набирают настолько активно, что невольно вызывают вопрос: а на что же окажутся способны в ОПЗЖ в день выборов, когда убедятся, что нарисованные купленными социологами рейтинги и реальное волеизъявление избирателей – это, как говорят в Одессе, "две большие разницы"?