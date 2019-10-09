Грядет Майдан? В Германии указали на опасность "формулы Штайнмайера"

Согласование в рамках Трехсторонней контактной группы "формулы Штайнмайера" является важным шагом в урегулировании конфликта на Донбассе, но не решает всех проблем.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине, отмечая, что восстановление Донбасса займет много времени.

"Впереди еще долгий путь урегулирования конфликта в Украине. Многие вопросы имплементации Минских договоренностей остаются открытыми, например, участникам конфликта все еще предстоит решать, должны ли быть выведены все иностранные войска для выборов в восточных областях Украины, и что именно охватывает особый статус областей восточной Украины. Эти вопросы снова и снова приводят к протестам внутри украинского общества", – сказано в сообщении.

При этом немецкие дипломаты отметили, что договоренность о "формуле Штайнмайера" свидетельствует о том, что "настойчивые и стабильные дипломатические усилия оправдывают себя".

Также в посольстве подчеркнули, что договоренность о разведении сил и средств в определенных пилотных зонах на линии соприкосновения сторон на Донбассе является еще одним шагом в направлении разрешения конфликта.

Дипломаты напомнили, что в "формуле Штайнмайера" говорится о последовательности между вступлением в силу закона об особом статусе неподконтрольных правительству Украины отдельных районов Донецкой и Луганской областей и проведением выборов.

Кроме этого, формула предполагает, что закон об особом статусе временно вступает в силу в день проведения местных выборов и будет действовать на постоянной основе после положительной оценки этих выборов Миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами.

Майдан Незалежности

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram