Грядет Майдан? В Германии указали на опасность "формулы Штайнмайера"

Согласование в рамках Трехсторонней контактной группы "формулы Штайнмайера" является важным шагом в урегулировании конфликта на Донбассе, но не решает всех проблем.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине, отмечая, что восстановление Донбасса займет много времени.
"Впереди еще долгий путь урегулирования конфликта в Украине. Многие вопросы имплементации Минских договоренностей остаются открытыми, например, участникам конфликта все еще предстоит решать, должны ли быть выведены все иностранные войска для выборов в восточных областях Украины, и что именно охватывает особый статус областей восточной Украины. Эти вопросы снова и снова приводят к протестам внутри украинского общества", – сказано в сообщении.
При этом немецкие дипломаты отметили, что договоренность о "формуле Штайнмайера" свидетельствует о том, что "настойчивые и стабильные дипломатические усилия оправдывают себя".
Также в посольстве подчеркнули, что договоренность о разведении сил и средств в определенных пилотных зонах на линии соприкосновения сторон на Донбассе является еще одним шагом в направлении разрешения конфликта.
Дипломаты напомнили, что в "формуле Штайнмайера" говорится о последовательности между вступлением в силу закона об особом статусе неподконтрольных правительству Украины отдельных районов Донецкой и Луганской областей и проведением выборов.
Кроме этого, формула предполагает, что закон об особом статусе временно вступает в силу в день проведения местных выборов и будет действовать на постоянной основе после положительной оценки этих выборов Миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами.
Майдан Незалежности
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России заявили, что украинская делегация якобы подписала "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.
Активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания документа. К столице присоединились и другие города.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле".
Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины страны в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании этого плана.
В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг, что на содержание "формулы" решения конфликта на Донбассе, названой его именем, каким-либо образом повлияла российская сторона.
В некоторых украинских городах продолжились протесты против подписания "формулы" под лозунгом "Нет капитуляции!"
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