Грузия пригрозила отзывом посла из Украины из-за Саакашвили: Киев отреагировал

Посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.

Как сообщает "Эхо Кавказа", об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций", – отметил он.

Георгий Гахария и Михеил Саакашвили

По мнению премьера, со стороны Украины как стратегического партнера Грузии "категорически неприемлемо" назначать на высокую должность лицо, осужденное в Грузии и находящееся в розыске.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в комментарии "УНН" заявила, что ни одного официального письма от грузинской стороны о возможном отзыве посла МИД не получал.

Она подчеркнула, что для реализации подобных решений существует постоянная процедура.

"Мы рассматриваем Грузию как надежного друга и союзника и надеемся на дальнейшее развитие стратегического партнерства с грузинской стороной", – добавила пресс-секретарь МИД.

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