Грузия пригрозила отзывом посла из Украины из-за Саакашвили: Киев отреагировал
Посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.
Как сообщает "Эхо Кавказа", об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций", – отметил он.
По мнению премьера, со стороны Украины как стратегического партнера Грузии "категорически неприемлемо" назначать на высокую должность лицо, осужденное в Грузии и находящееся в розыске.
В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в комментарии "УНН" заявила, что ни одного официального письма от грузинской стороны о возможном отзыве посла МИД не получал.
Она подчеркнула, что для реализации подобных решений существует постоянная процедура.
"Мы рассматриваем Грузию как надежного друга и союзника и надеемся на дальнейшее развитие стратегического партнерства с грузинской стороной", – добавила пресс-секретарь МИД.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.
24 апреля Саакашвили прибыл на встречу со "Слугой народа", где рассказал о том, чем хочет заниматься в Кабмине. Его приоритеты – снижение давления на бизнес и переговоры с МВФ.
Президент Украины Владимир Зеленский на встречу с Саакашвили не приехал.
Высокопоставленный источник во фракции "Слуга народа" заявил, что на заседании монобольшинства мнения нардепов о назначении Саакашвили разделились. Кто-то резко выступил против, некоторые же отнеслись к нему с пониманием.
Сейчас все зависит от переговоров Саакашвили с другими фракциями парламента, которые состоятся в ближайшее время. Именно поэтому голосование могут перенести на следующую неделю.
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе выразил опасения в связи с возможным назначением Саакашвили на должность вице-премьера.