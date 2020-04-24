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24 апреля • обновлено в 15:33
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Грузия пригрозила отзывом посла из Киева из-за Саакашвили

2.2т
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Посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.

Как сообщает "Эхо Кавказа", об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций", – отметил он.

Георгий Гахария и Михеил Саакашвили

Георгий Гахария и Михеил Саакашвили

По мнению премьера, со стороны Украины как стратегического партнера Грузии "категорически неприемлемо" назначать на высокую должность лицо, осужденное в Грузии и находящееся в розыске.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Теги
скандалы политика
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