Грузия пригрозила отзывом посла из Киева из-за Саакашвили

Посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.

Как сообщает "Эхо Кавказа", об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций", – отметил он.

Георгий Гахария и Михеил Саакашвили

По мнению премьера, со стороны Украины как стратегического партнера Грузии "категорически неприемлемо" назначать на высокую должность лицо, осужденное в Грузии и находящееся в розыске.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!