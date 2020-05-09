Грузия потребовала от Украины выдать Саакашвили

Юрий Сергиенко Политика 22:13, 9.05.2020 Обновлено: 23:07, 9.05.2020

Министр иностранных дел Грузии потребовал от Украины экстрадировать Михеила Саакашвили, который назначен руководителем Исполнительного комитета реформ.

Об этом Давид Залкалиани заявил в эфире телеканала Imedia, передает "112 Украина".

"У нас была бы совершенно другая реакция, если бы Саакашвили был просто гражданином Украины, а не находящимся в розыске и осужденным в Грузии", – сказал глава МИД.

Он добавил, что Грузия обращалась к украинским властям с этой просьбой, но реакция его не устроила.

"К сожалению, представители украинских властей в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство", – сказал Залкалиани.

Министр подчеркнул, что в международной практике стратегическое партнерство предусматривает уважение суверенитета друг друга.

Как сообщал OBOZREVATEL президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Грузия в ответ на это отозвала посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций.

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