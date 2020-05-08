Грузия отозвала для консультаций посла из Украины из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает "Интерфакс-Украина".

"Это принятая практика в дипломатии, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", – говорится в сообщении.

Михеил Сакашвили

Залкалиани подчеркнул, что, несмотря на назначение Саакашвили, Грузия "не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Позже МИД Грузии опубликовал полное заявление из-за скандала с назначением Саакашвили.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Саакашвили отреагировал на назначение и сообщил, что 7 мая лично встретился с президентом Украины. Встречу он назвал "продолжительной и интересной".

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новое назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации. В соцсетях появилось много шуток и фотожаб.

Напомним, Нацсовет реформ был создан в 2014 году пятым президентом Украины Петром Порошенко. Однако его последнее заседание состоялось еще 2 марта 2018 года. Тогда оно было посвящено изменениям в сфере валютного регулирования. В целом с момента своего существования Нацсовет реформ собирался 28 раз.

Саакашвили за время своей карьеры успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел. В частности, он получал деньги из Москвы через сбежавшего в Россию олигарха времен Януковича Сергея Курченко.

Саакашвили многократно осужден в Грузии, там его сравнивают с Януковичем. Время его правления называют "режимом", а веник, которым насиловали заключенных при правлении сбежавшего в Украину президента, стал символом борьбы с "Михо". Председатель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе утверждает: при Саакашвили Грузия заняла первое место в мире по количеству заключенных. В тюрьмах пытали, правозащитников подкупали, людей били просто на улицах.

Отметим, что все решения по бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили, вынесенные грузинскими судами, действительны и на территории Украины. В Грузии даже заявляли, что назначение Саакашвили "может подорвать отношения между государствами и институтами".

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