Грузия отозвала посла из Украины из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

Об этом заявил сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает "Интерфакс-Украина".

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", – говорится в сообщении.

Михеил Сакашвили

Залкалиани подчеркнул, что, несмотря на назначение Саакашвили, Грузия "не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Саакашвили отреагировал на назначение и сообщил, что 7 мая лично встретился с президентом Украины. Встречу он назвал "продолжительной и интересной".

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новое назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации. В соцсетях появилось много шуток и фотожаб.

Напомним, Нацсовет реформ был создан в 2014 году пятым президентом Украины Петром Порошенко. Однако его последнее заседание состоялось еще 2 марта 2018 года. Тогда оно было посвящено изменениям в сфере валютного регулирования. В целом с момента своего существования Нацсовет реформ собирался 28 раз.

Саакашвили за время своей карьеры успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел. В частности, он получал деньги из Москвы через сбежавшего в Россию олигарха времен Януковича Сергея Курченко.

Саакашвили многократно осужден в Грузии, там его сравнивают с Януковичем. Время его правления называют "режимом", а веник, которым насиловали заключенных при правлении сбежавшего в Украину президента, стал символом борьбы с "Михо". Председатель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе утверждает: при Саакашвили Грузия заняла первое место в мире по количеству заключенных. В тюрьмах пытали, правозащитников подкупали, людей били просто на улицах.

Отметим, что все решения по бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили, вынесенные грузинскими судами, действительны и на территории Украины. В Грузии даже заявляли, что назначение Саакашвили "может подорвать отношения между государствами и институтами".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!